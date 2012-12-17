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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 09:29 BJT

《中国重要政经日程》--12月17日

=============================近日重要政经日程=======================

12/18(二)

*--2013年《社会蓝皮书》发布暨中国社会形势报告会.

*--中国国际经济交流中心经济每月谈:美国财政悬崖的前景与影响.

*--第六届中国CFO年会在北京举行.

12/20(四)

*--2012中国国际金融展在北京举行,至22日.

--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.

2013/1/5(六)

--CCTV证券资讯等主办的中国投资者大会2012在北京举行.

2013/5/9(四)

--亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 尹嫄婷; 审校 屈桂娟)

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