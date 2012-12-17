《中国重要政经日程》--12月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
=============================近日重要政经日程=======================
12/18(二)
*--2013年《社会蓝皮书》发布暨中国社会形势报告会.
*--中国国际经济交流中心经济每月谈:美国财政悬崖的前景与影响.
*--第六届中国CFO年会在北京举行.
12/20(四)
*--2012中国国际金融展在北京举行,至22日.
--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.
2013/1/5(六)
--CCTV证券资讯等主办的中国投资者大会2012在北京举行.
2013/5/9(四)
--亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 尹嫄婷; 审校 屈桂娟)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。