更新版 1-香港个股: AIG正配售高至65亿美元友邦股份--消息

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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路透香港12月17日 - 亚洲第三大保险商--友邦保险 周一股份暂停买卖,据一名消息人士对路透称,其主要股东美国国际集团(AIG) 正配售高至65亿美元的友邦股份.
该名消息人士称,AIG按每股29.65-30.65港元,配售友邦16.5亿股股份.
配售价较友邦上周五收市价31.65港元,折让3.2-6.3%.
友邦今早在停牌公告中称,获AIG告知其已开始以配售方式出售其所持有的大部份友邦保险股份.
AIG目前持有友邦保险已发行普通股的13.69%.
根据声明,倘进行配售,AIG预期将于12月17日或18日进行配售定价.友邦保险预期其股份将不迟于12月18日起恢复买卖.(完) (记者 雷美珍/Elzio Barreto; 审校 杨淑祯)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。