更新版 1-香港个股: AIG正配售高至65亿美元友邦股份--消息

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路透香港12月17日 - 亚洲第三大保险商--友邦保险 周一股份暂停买卖,据一名消息人士对路透称,其主要股东美国国际集团(AIG) 正配售高至65亿美元的友邦股份.

该名消息人士称,AIG按每股29.65-30.65港元,配售友邦16.5亿股股份.

配售价较友邦上周五收市价31.65港元,折让3.2-6.3%.

友邦今早在停牌公告中称,获AIG告知其已开始以配售方式出售其所持有的大部份友邦保险股份.

AIG目前持有友邦保险已发行普通股的13.69%.

根据声明,倘进行配售,AIG预期将于12月17日或18日进行配售定价.友邦保险预期其股份将不迟于12月18日起恢复买卖.(完) (记者 雷美珍/Elzio Barreto; 审校 杨淑祯)