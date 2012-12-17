中国证券: 沪深交易所发布退市配套规则,称不会形成借壳上市双重标准

* 沪深交易所发布上市公司退市配套规则

* 称不会形成借壳上市双重标准

* 风险警示板将自明年1月起推出

路透上海12月17日 - 中国上海和深圳两大证券交易所周日发布上市公司退市配套规则,正式引入退市整理制度和重新上市等制度.同时,证监会对上市公司退市后进行包括借壳上市在内的并购重组,监管标准与上市公司基本一致,不会形成借壳上市的双重标准.

深交所发布的规则主要包括退市公司重新上市办法和退市整理期特别规定.与此前征求意见稿相比,是次规定对重新上市实施办法进行了如下修改:一是进一步明确"办法"适用所有退市公司,包括"老三板"公司.

二是为防止恶意炒作,在审核重新上市申请时,增加了对公司在退市整理期及退市后公司是否因涉嫌内幕交易、市场操纵等被中国证监会立案调查或司法机关立案侦查予以关注的内容.

在退市整理期特别规定方面,鉴于退市整理期公司不得筹划、实施重大资产重组,已处于重组中的公司,可选择其股票进入退市整理期交易并终止重大资产重组,或者选择不进入退市整理期交易而继续筹划或推进重组进程.

为避免公司触及终止上市情形时召开股东大会审议退市整理期事项的时间过于仓促,"规定"增加了暂停上市公司在筹划重大重组时点召开股东大会审议是否进入退市整理期的要求.

上交所是次发布通知包括风险警示、退市整理期、退市股份转让以及重新上市四方面.其中《风险警示板暂行办法》将自明年起施行.进入风险警示板交易的股票将包括ST公司、*ST公司以及进入退市整理期公司的股票.

上交所称,从尊重交易习惯、方便投资者交易角度考虑,上交所仍维持风险警示股票原有的±5%涨跌幅限;退市整理股票为±10%.

退市公司股份转让系统每周一至周五提供股份转让服务,相关交易限制包括每天只提供一次集合竞价,不提供连续竞价;涨跌幅限制为5%,以及只能使用限价委托等.

市场监控方面,一是风险警示股票增加了一种交易异常波动情形,当日换手率达到30%的,属于异常波动,上交所可对其实施盘中停牌,直至当日收盘前5分钟;二是限制单一账户当日累计买入单只风险警示股票数量不得超过50万股.