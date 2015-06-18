专栏节选：小心！史上最大弃息潮来了！--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月18日出版的当期「老谢开讲」专栏) 每年六、七月是股东大会及除权息的旺季，去年这个时候，台股发动一波由八千多点急涨到九五九三点的大行情，今年同样在这个时间，台股却从一○○一四点急杀到九一九一点的低点，台股一口气跌掉八百多点，且跌破多空转折的年线，台股的异常弱势，问题出在哪里？

有人为台股下跌找理由，有一说是韩国的ＭＥＲＳ(中东呼吸症候群冠状病毒感染症)疫情扩大，冲击台股投资人的信心，但是仔细看，韩国股市仍守稳在年线之上，没有破坏多头架构，ＭＥＲＳ显然不是台股下跌的理由。

**富人税加证所税，导致台股异常弱势**

也有一说是欧债殖利率反转攀升，造成欧股大跌，加重了外资在台股的卖超，这是一个原因。不过欧洲股市除了陷入危机的希腊外，仍然都屹立在年线之上，没有影响多头架构。

另外，美股各大指数都在创历史新高附近，跟台湾有关的日本日经指数，仍然站稳在两万点以上，而最牛的中国深沪股市，仍处在频创新高状态，香港股市跟着狂牛奔驰，今年涨幅仍有一八％以上，但台股不但跌破年线，且将今年所有涨幅全部跌光。台股的异常弱势，很可能与今年上路的富人税，加上证所税，两种效应撞击在一起，产生负面冲击有关，也就是让今年台股可能出现史上最积极的一次弃权息行情。

台股一直以来的最大优势是股息殖利率相对高，在国外市场，股息殖利率有三％以上即是好标的，但台股殖利率在五％、六％以上的比比皆是，甚至也有一○％以上殖利率的公司。

过去这三年，台股的上市柜公司都很慷慨配发股利，例如，二○一二年上市公司发放六五四七亿元股息，一三年达七九○二亿元，股息配发率分别是五○．一％、五三．七％，若再把上柜公司加上去，一二年上柜公司配发五五○亿元，上市柜合计是七○九七亿元，一三年上柜公司配发六七四亿元，上市柜公司合计是八五七六亿元，一四年上市柜企业税后净利高达一．八六兆元，若以五六％的股息配发率来算，今年配出的现金股息将超过新台币一兆元。

照理说，上市柜公司配出这么优厚的股利，很多高配息股会成为投资人长线投资，享受比银行定存更丰厚回报，资金应该大规模从银行搬到股市才对，但实际的状况却不是如此。因为证所税加上富人税今年上路后，台股的参与者会出现不同的租税效应，造成高所得者今年积极弃息的效应，很可能让股市在六到九月的除权息旺季表现异常平淡。

我们就以六月二十九日将登场的台湾最大市值公司台积电为例，台积电近十年来都配发三元现金股息，去年EPS(每股盈余)高达十．一八元，台积电也确认通过提高五○％的股利，首度配发四．五元，台积电这次配发出来的现金股利高达一一六六．八亿元，这是台股历史上最大宗的配息纪录。但是证所税加上富人税效应，同样参与台股市场的内资与外资就出现了不同的税负效应。

首先来看外资，证所税上路之前后，外资在台股的股利所得都可分离课税二○％，且证所税上路后，外资也不课二％的二代健保附加费。所以外资参与台积电除息，只要缴二○％的税负即可。外资原持有台积电七八％，如今降为七六．五二％，也就是说，台积电今年所配出一一六六．八亿元的股息，外资会拿走八九二．八亿元，分离课税二○％，外资只要缴税一七八．五六亿元即可。

**内资与外资不平等待遇急剧拉大**

但是同样参加台积电除息的内资，必须将今年领到的股利所得并入前一年度的综合所得税，明年五月要缴纳综合所得税，内资缴交的税负比外资要重很多。以同样台积电来说，外资领走八九二．八亿元后，剩下的内资领走二七四亿元，这二七四亿元落到谁的身上，则依照综合所得税的税率级距扣税，假如这二七四亿元落到所得净额超过一千万元的高所得人士，那么这个税负如何计算？

证所税加上富人税效应，今年是富人税上路的第一年，税制上最大改变是所得净额超过一千万元的高所得者，税率从四○％提高到四五％，除了税率上调五个百分点外，这当中还包括两税合一抵扣率从一七％减半剩下八．五％，再加上二％的二代健保附加费，富人税上路，让内资与外资的不平等待遇急剧拉大。

在富人税上路之前，外资一直维持分离课税二○％，内资最高税率四○％，但是，两税合一抵扣一七％，所以内资参加除息的实质税负为二三％，二○％对上二三％，内外资的差距没有那么大，但富人税上路之后，外资的分离课税仍然不变，且不用负担二％的二代健保附加费，但内资除了最高税率四○％上升到四五％外，两税合一抵扣减半，也就是原来可以抵扣一七％如今剩下八．五％，再加上二代健保附加费，于是参加除权息的内资实质有效税率变成三八．五％，富人税上路后，又让内资加重租税负担。

于是我们很清楚可以发现，台积电配发一一六六．八亿元的现金股利，外资领走八九二．八亿元的股息，只要缴交一七八．五六亿元的税负即可，而内资领到二七四亿元的股息，可能有近半要缴税。同样是股市的参与者，外资实质税负比起内资要轻得多，于是在不公平也不合理的税制规画下，台湾很多财力雄厚的投资人纷纷变身外资。这也影响股市的生态，也就是参与除权息的意愿。外资是分离课税，只要缴二○％的税即可；但内资并入综合所得税，这个税负负担就显得格外沉重，很多人直觉股市投资人都没有缴，其实这个印象是错的。

**外资完全垄断的单轨市场**

根据统计，从○六年到一二年这七年之中，全国个人所得税的税收中有三成来自股市投资人，股民才是真正的缴税大户，现在政府「竭泽而渔」，进一步加重股民负担，必然产生史上最大弃权息压力。也就是说，除了上市柜经营者或大股东跑不掉外，一般投资人，尤其是税率高的投资人必定出现弃息效应，这是今年六月以后，台股逐渐无力很重要原因。

内资税负比外资重了近一倍，这使得外资可以安心参加除权息，但内资为了避开高额税负，只好在除权息前夕卖出持股，使得台股成了外资完全垄断的单轨市场，外资可先拉高股价，再于期指布空单，然后再借券放空，一旦跌势形成，台股支撑不住，这是台股潜在危机之一。

其次是股利所得到底是真所得吗？像宏达电去年配出○．三八元的现金股息，今年领到宏达电股息的小股东已亏到说不出话来，但领到宏达电股息的投资人仍得将宏达电股息收入并入综合所得税申报，对投资人来说，这是流血流泪领到的股利所得，如果是在千元以上买到宏达电的人，其实部位已赔掉八、九成，但政府却不认这个股价损失的帐，现金股利必须并入综合所得税。

再者投资人领到的股息是在除息基准日当天，先除掉股息。例如，今年联发科将配发二十二元现金，假定联发科是在六月十五日除息，那么以六月十二日的收盘价四一六元，十五日除息要先扣掉二十二元，也就是六月十五日的除息后参考价是三九四元。假如联发科基本面向上，股价涨到四一六元以上，那是真正的填息，此时的股利所得才真是投资人赚钱的部分，此时的「所得」，并入综合所得税也就认了，但假设联发科基本面转差，除完息后无法回到四一六元，或者是往三九四元探底而下，那么投资人领到的股息是「贴息」状态，也就是除息是除自己的钱，这个钱根本不是「所得」，在亏钱的情况下，却仍必须把股利「所得」并入综合所得税。

这些年来，台股经常处在跌势，很多个股贴息多，填息少，投资人真正赚钱不多，却必须缴很重的税，台股一头牛剥了好几层皮，尤其像二代健保附加费二％，不管有赚没赚，二％已被政府先扣走了，这是本土内资式微的关键。

**不当租税制度，潜藏大危机**

股利所得到底是不是真所得，一直存在争议性。像美国并入所得课税，但亚洲的新加坡、香港股利所得完全免税，韩国采分离课税一四％，中国则是分离课税一○％，台湾并入综合所得，最高税率超过五○％，堪称是全世界对股利所得课税最重的国家，而且股利所得不管赚赔都必须课税，这使得没有出走的内资愈来愈无力。

从证所税上路以来，台股已成为全球相对弱势的市场，今年以来，全球股市涨多跌少，像深圳股市大涨一二一．一三％，上海股市也大涨五一．二％，香港恒生指数上涨一八％，韩国股市上涨七．一三％，日本日经指数也上扬一六．九％，惟独台股出现跌势，OTC指数甚至下跌三．三％。从中港台三地股市，或对照日、韩股市，台股都是相对最弱势的市场。

资本市场原是为企业筹资而设，但不当的租税制度已造成台股潜藏大危机。首先是台股猎杀内资，独厚外资，让外资独享租税优惠，而且内外资差别待遇拉大，这使得有能力的大户变身成外资，跟进享受租税优惠，要不然就驱赶大户到别的市场。这一年沪深股市大涨，进一步对台股造成掏空的压力，外资掌握台股多空方向盘，小散户只能任人宰割，一个国家的证券主管单位放任这种现象持续下去，这是一个荒诞的资本市场。

其次是资本市场最大目的是为企业筹资，但不合理税制已让台股交易量逐渐式微，周转率每况愈下，本益比压缩，企业筹资成本跟着上扬；再来是企业为了避税，不但不从资本市场筹集资金，反而变相大减资，像国巨去年减资七○％，敦吉去年减资两成，精英减资二四．五％，大亿科也减资四四．一八％，今年继续减资一三．一一％，企业不增资，反而减资络绎不绝，这绝非股市发展正常现象，原先现金减资是不课税的。

三是证所税对IPO(首度公开发行)课税，造成兴柜市场发展受挫，也让这些年IPO的公司数量锐减，今年中国的创业板从一四七一点暴涨到四千点以上，平均本益比拉高到一三○倍以上，创业板的高本益比诱引很多新创企业争相投入，台湾这三年新上市公司逐渐停滞，这才是台湾资本市场真正潜藏的大危机。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。