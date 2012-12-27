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亚洲 | 2012年 12月 28日 星期五 07:57 BJT

《香港报摘》--经济日报12月28日

* 头版头条:

--香港恒生期货指数今天结算,港股笼罩乐观气氛,恒生指数 昨天曾经触及逾16个月高位,即月期指转炒高水(期指水平较现货市场水平为高),反映投资者看好后市.

* 其他:

--有"体操王子"之称的李宁旗下地产旗舰--非凡中国 终止购买沈阳长白岛地皮,并将获退还2.3亿港元按金.这除了意味着李宁发展地产不顺,市场亦观望他会否部署淡出非凡中国.

--今天挂牌的两支新股--中国白银 以及惠生工程 于券商的暗盘市场交易分别较招股价录得5.9%和0.4%升幅.

--宏华集团 与俄罗斯陆地钻地承包商欧亚钻井签订总值约1.5亿美元的销售协议,向后者出售11台特定规格之陆地钻机,计划明年分批付运.(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

--整理 雷美珍; 审校 张喜良

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