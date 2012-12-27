《香港报摘》--经济日报12月28日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 头版头条:
--香港恒生期货指数今天结算,港股笼罩乐观气氛,恒生指数 昨天曾经触及逾16个月高位,即月期指转炒高水(期指水平较现货市场水平为高),反映投资者看好后市.
* 其他:
--有"体操王子"之称的李宁旗下地产旗舰--非凡中国 终止购买沈阳长白岛地皮,并将获退还2.3亿港元按金.这除了意味着李宁发展地产不顺,市场亦观望他会否部署淡出非凡中国.
--今天挂牌的两支新股--中国白银 以及惠生工程 于券商的暗盘市场交易分别较招股价录得5.9%和0.4%升幅.
--宏华集团 与俄罗斯陆地钻地承包商欧亚钻井签订总值约1.5亿美元的销售协议,向后者出售11台特定规格之陆地钻机,计划明年分批付运.(完)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--整理 雷美珍; 审校 张喜良
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI