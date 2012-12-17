银行观点: 明年人民币汇率以双向波动为主,全年或小幅升值--交行

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京12月17日 - 中国交通银行金融研究中心最新发布的报告称,本轮人民币升值过程并不会演变为稳定的长期趋势,同样未来人民币也难以出现持续大幅贬值过程.预计2013年人民币兑美元汇率 仍以双向波动为主,波动区间在6.25-6.35之间,全年或小幅升值.
报告初步预计,2013年中国的GDP(国内生产总值)增速在8%-8.5%.受多方面因素的综合影响,明年中国将面临一定程度的资本流入压力.
此外,预计明年外汇占款增量较之今年会有所恢复,但也不会达到高峰时期月均3,000-4,000亿元人民币的高水平,明年全年新增外汇占款可能达到1.5万亿元左右,月均1,200亿元左右.
"本轮人民币升值是在企业和居民持有的外汇规模不断扩大的背景下,市场力量驱动和政策容忍共同影响私人部门持汇行为而促成的."报告称.
11月人民币兑美元即期 环比上涨0.17%,较多时间陷于每日交易区间上限,市场流动性不足,美元几无买盘;代客市场,客户结汇需求源源不断,迫使银行一再调低美元现汇买入价以抑制结汇需求.在这种大背景下,11月外汇占款净额竟大幅下降逾700亿元,与之前的市场预测完全南辕北辙.
报告表示,从香港市场人民币NDF仍存有贬值预期和10月外汇占款增量再次下降、11月外汇占款增量负增长来看,市场对未来人民币升值预期仍存有不确定性.(完) (--发稿 谢衡; 审校 张喜良)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。