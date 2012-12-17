港报财经评论: 低息至2015承诺不再--信报12月17日

低息至2015承诺不再/ 习广思

愈来愈近收炉时间,尤其是欧美投资者,本周是今年最后一个作战星期.上周资金继续流入香港,但如果观察基金的资金流,其实是流入中国.EPFR资金流显示,截至12月12日的一周内,流入中国基金的资金创新高,其中有70%流入两只最受欢迎的中国股票ETF,投资者直接买入中国股票基金,而不是投资香港及大中华基金来间接投资中国.只要资金仍在,港股依然有支持,正如陈总不断提醒大家,流入香港的资金不是热钱,是用来买股买债的,如果不是用作短炒狙击,即使资金流逆转,市况也不会大幅震荡.相反,现阶段股市调整都是吸纳时机,毕竟2013年是时候弃债投股.2012年,世界末日没有来,但末日的意义是,叫世人重新审视现状,是时候作出改变.中国十年黄金时期带来经济起飞,正面临政治及经济大改革的抉择.香港在变与不变之间挣扎,但梁特首上台后,当初那丁点民望是来自市场对他在楼市、民生政策的希冀,如今还存在吗,又叫香港人感到转变的重要性及艰难.

到了今年最后两个星期,本周日本大选,是另一场没落的开始?抑或是继续苦苦挣扎求变?圆汇跌至3月水平,看淡的投资者沽空沽得起劲,圆汇之跌,是日股之升.本周三南韩将会大选,保守派朴槿惠及自由派文在寅民意咬得非常紧,暂时前者领先.谁胜谁负难料,对股汇债影响亦难料,但基金经理似乎对此不太担心,三星股价创历史新高,过去一个月南韩股指急追落后,上升7.44%.恒指再见一年多新高,但高位有争持,而且先高后低,重磅蓝筹明显乏力.相反,大市明显由中资股带动,并有轮流炒情况,由基建、内银、保险股,三类股份轮流接力,亦见国企指数升势及动力十足.

国企指数出现中长线"黄金交叉"后,走势持续利好,周线图突破250周阻力,是2011年7月跌穿250周后,首次突破此技术平均线.中国经济工作会议,似乎未有更多重大政策出台,但重新强调"城镇化"是扩大内需最大潜力,亦重新对经济增长作出定调,即以低增长换取质量.中资股经过急升后,仍是玩紧"轮流炒"的换马游戏,内房及基建已上升,rerating了好几次,今年最不得人心的中资股如工业、保险及内需,均有望出现较大力度的反弹.

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美国失业率影响回报/ 苏子

本来以为联储局的超低息政策要到2015年才结束,大家仍有好一段时间可以继续炒作受惠超低利率环境下的投机产品,殊不知联储局却在上周议息后明言只要失业率回落至6.5%,以及通胀升至2.5%,此超低利率环境便会结束.假如大家忽略仍未解决的财政悬崖此不利美国经济复苏,并可能令失业率止跌回升的因素,目前美国不错的经济复苏势头将有望持续下去.美国失业率已自年初的8.5%下降至上月的7.7%,只要美国经济可以在明年上半年保持今年的复苏势头,令失业率下跌至7%附近,届时市场已大有藉口炒作美国加息周期随时展开,并不用等到失业率真正到达6.5%,才会猛然醒觉超低利率环境结束.因此,超低息政策要到2015年才结束等于是废话.再加上失业率持续下降,代表美国的消费情况亦会好转,在此大前提下,通胀率自然有升无跌.故明年上半年投资者似乎只要能成功押注美国失业率的去向,应不难在金融市场上取得不俗的回报.

理论上,倘若联储局真的有需要提前结束超低息政策,届时美元应是必升无疑,高风险资产如股市则会掉头下挫.但若然市场届时的炒作焦点落在美国经济持续复苏,并有望再度担当全球经济火车头的话,则环球股市便不一定会下挫,反而更可能来个反高潮,出现一个牛市第三期般的爆升情况,故投资者不宜因有可能加息而押注股市会一定急挫.

全球股市若一同爆升,即资金不会再集中流入美股上,反而更会流入较落后的股市,这反过来会令到不少停泊在美债上的避险资金,将流往其他较落后的股市,担心按常理所出现的美元上升浪可能不会马上出现,小心美元要待美国真的进入加息周期后才有运行,在预期加息阶段时却可能继续保持弱势.若真的出现此情况,预料一众主要非美元货币,或将跟随环球股市一同造好,暂没有掉头急挫的危机.