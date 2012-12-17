港报财经评论: 低息至2015承诺不再--信报12月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
低息至2015承诺不再/ 习广思
愈来愈近收炉时间,尤其是欧美投资者,本周是今年最后一个作战星期.上周资金继续流入香港,但如果观察基金的资金流,其实是流入中国.EPFR资金流显示,截至12月12日的一周内,流入中国基金的资金创新高,其中有70%流入两只最受欢迎的中国股票ETF,投资者直接买入中国股票基金,而不是投资香港及大中华基金来间接投资中国.只要资金仍在,港股依然有支持,正如陈总不断提醒大家,流入香港的资金不是热钱,是用来买股买债的,如果不是用作短炒狙击,即使资金流逆转,市况也不会大幅震荡.相反,现阶段股市调整都是吸纳时机,毕竟2013年是时候弃债投股.2012年,世界末日没有来,但末日的意义是,叫世人重新审视现状,是时候作出改变.中国十年黄金时期带来经济起飞,正面临政治及经济大改革的抉择.香港在变与不变之间挣扎,但梁特首上台后,当初那丁点民望是来自市场对他在楼市、民生政策的希冀,如今还存在吗,又叫香港人感到转变的重要性及艰难.
到了今年最后两个星期,本周日本大选,是另一场没落的开始?抑或是继续苦苦挣扎求变?圆汇跌至3月水平,看淡的投资者沽空沽得起劲,圆汇之跌,是日股之升.本周三南韩将会大选,保守派朴槿惠及自由派文在寅民意咬得非常紧,暂时前者领先.谁胜谁负难料,对股汇债影响亦难料,但基金经理似乎对此不太担心,三星股价创历史新高,过去一个月南韩股指急追落后,上升7.44%.恒指再见一年多新高,但高位有争持,而且先高后低,重磅蓝筹明显乏力.相反,大市明显由中资股带动,并有轮流炒情况,由基建、内银、保险股,三类股份轮流接力,亦见国企指数升势及动力十足.
国企指数出现中长线"黄金交叉"后,走势持续利好,周线图突破250周阻力,是2011年7月跌穿250周后,首次突破此技术平均线.中国经济工作会议,似乎未有更多重大政策出台,但重新强调"城镇化"是扩大内需最大潜力,亦重新对经济增长作出定调,即以低增长换取质量.中资股经过急升后,仍是玩紧"轮流炒"的换马游戏,内房及基建已上升,rerating了好几次,今年最不得人心的中资股如工业、保险及内需,均有望出现较大力度的反弹.
------------------------------------------------------------------------------
美国失业率影响回报/ 苏子
本来以为联储局的超低息政策要到2015年才结束,大家仍有好一段时间可以继续炒作受惠超低利率环境下的投机产品,殊不知联储局却在上周议息后明言只要失业率回落至6.5%,以及通胀升至2.5%,此超低利率环境便会结束.假如大家忽略仍未解决的财政悬崖此不利美国经济复苏,并可能令失业率止跌回升的因素,目前美国不错的经济复苏势头将有望持续下去.美国失业率已自年初的8.5%下降至上月的7.7%,只要美国经济可以在明年上半年保持今年的复苏势头,令失业率下跌至7%附近,届时市场已大有藉口炒作美国加息周期随时展开,并不用等到失业率真正到达6.5%,才会猛然醒觉超低利率环境结束.因此,超低息政策要到2015年才结束等于是废话.再加上失业率持续下降,代表美国的消费情况亦会好转,在此大前提下,通胀率自然有升无跌.故明年上半年投资者似乎只要能成功押注美国失业率的去向,应不难在金融市场上取得不俗的回报.
理论上,倘若联储局真的有需要提前结束超低息政策,届时美元应是必升无疑,高风险资产如股市则会掉头下挫.但若然市场届时的炒作焦点落在美国经济持续复苏,并有望再度担当全球经济火车头的话,则环球股市便不一定会下挫,反而更可能来个反高潮,出现一个牛市第三期般的爆升情况,故投资者不宜因有可能加息而押注股市会一定急挫.
全球股市若一同爆升,即资金不会再集中流入美股上,反而更会流入较落后的股市,这反过来会令到不少停泊在美债上的避险资金,将流往其他较落后的股市,担心按常理所出现的美元上升浪可能不会马上出现,小心美元要待美国真的进入加息周期后才有运行,在预期加息阶段时却可能继续保持弱势.若真的出现此情况,预料一众主要非美元货币,或将跟随环球股市一同造好,暂没有掉头急挫的危机.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。