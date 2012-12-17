港报财经评论: A股强势,首选内险--经济日报12月15日

A股强势,首选内险/ 余少文

A股在中国经济工作会议前夕急升,似是春江水暖鸭先知,国企指数昨日跟随A股走高并重上250周平均线,只要A股继续上扬,国指12,000点目标会愈来愈近,保险股在受惠A股强势下依然是中资股首选.中国内地股市昨日开市后持续上扬,全日升幅超过4%,尤其沪深300指数升5%,收2,355点,表现更胜上证综合指数和深证成分指数,并将开市下跌的国企指数拉出谷底,国指最后升164点或1.5%,收11,307点,成交额增加至188亿港元.而红筹指数则升30点或0.7%,收4,507点,成交额55亿港元,可惜中国移动 逆市下跌.昨日才指出,国指和红筹技术走势有调整迹象,阴阳烛图中亦见利淡形态,要看旗形整固的A股能否升破旗形,才能带动国指和红指回升,故见中资股昨日开市初段下跌.惟A股持续强势下成功将中资股带离跌势,加上中资股较A股先升一步,或是A股昨日强势于H股的原因,令H股股价跟A股股价平均折让由低于20%回升至21%,相信A股短期会跑赢中资股.

至于A股急升,不明原因,唯一可以作为藉口是中国经济工作会议今日召开,中国内地大户偷步入市,春江水暖鸭先知,会议或有好消息公布.只是A股昨日已大升,即使下周会议结束后有好消息公布,A股会否出现好消息派货还是继续升,周末假期可以慢慢估.但去年底至目前为止,一直撑A股可以见底,眼镜跌了一年终见A股强势回升,不管下周走势如何,都预期A股可以继续寻顶,沪深300下一目标会是2,422点,即250天平均线所在.A股能否呈强,中国内地经济始终是重要一环,虽然11月宏观经济数据参差,但相信中国内地经济放缓在第三季已见底,问题在于第四季是横行还是急升而已.刚公布的12月汇丰中国制造业PMI初值为50.9%,高于11月PMI的50.5%,也是14个月高位,由于汇丰中国PMI以中小企业为主,可以反映中国内地制造业表现确实好转,印证中国内地经济持续改善.

随着A股呈强,当然看好保险股,六只H股保险股昨日升幅最少也有2%,却是爱股中国人寿,表现最好是新华保险 升逾6%.虽然保险股刚公布的11月寿险保费收入表现只是一般,新保和中国太保 都录得环比下跌,只有国寿和中国平保 上升,但国寿11月保费收入同比下跌1%,平保虽升12%,惟升幅是6个月来最少.由于年尾是保险业淡季,保费收入不及上半年,加上A股近日才显着造好,也会影响居民投保意愿.