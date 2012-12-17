港报财经评论: A股强势,首选内险--经济日报12月15日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
A股强势,首选内险/ 余少文
A股在中国经济工作会议前夕急升,似是春江水暖鸭先知,国企指数昨日跟随A股走高并重上250周平均线,只要A股继续上扬,国指12,000点目标会愈来愈近,保险股在受惠A股强势下依然是中资股首选.中国内地股市昨日开市后持续上扬,全日升幅超过4%,尤其沪深300指数升5%,收2,355点,表现更胜上证综合指数和深证成分指数,并将开市下跌的国企指数拉出谷底,国指最后升164点或1.5%,收11,307点,成交额增加至188亿港元.而红筹指数则升30点或0.7%,收4,507点,成交额55亿港元,可惜中国移动 逆市下跌.昨日才指出,国指和红筹技术走势有调整迹象,阴阳烛图中亦见利淡形态,要看旗形整固的A股能否升破旗形,才能带动国指和红指回升,故见中资股昨日开市初段下跌.惟A股持续强势下成功将中资股带离跌势,加上中资股较A股先升一步,或是A股昨日强势于H股的原因,令H股股价跟A股股价平均折让由低于20%回升至21%,相信A股短期会跑赢中资股.
至于A股急升,不明原因,唯一可以作为藉口是中国经济工作会议今日召开,中国内地大户偷步入市,春江水暖鸭先知,会议或有好消息公布.只是A股昨日已大升,即使下周会议结束后有好消息公布,A股会否出现好消息派货还是继续升,周末假期可以慢慢估.但去年底至目前为止,一直撑A股可以见底,眼镜跌了一年终见A股强势回升,不管下周走势如何,都预期A股可以继续寻顶,沪深300下一目标会是2,422点,即250天平均线所在.A股能否呈强,中国内地经济始终是重要一环,虽然11月宏观经济数据参差,但相信中国内地经济放缓在第三季已见底,问题在于第四季是横行还是急升而已.刚公布的12月汇丰中国制造业PMI初值为50.9%,高于11月PMI的50.5%,也是14个月高位,由于汇丰中国PMI以中小企业为主,可以反映中国内地制造业表现确实好转,印证中国内地经济持续改善.
随着A股呈强,当然看好保险股,六只H股保险股昨日升幅最少也有2%,却是爱股中国人寿,表现最好是新华保险 升逾6%.虽然保险股刚公布的11月寿险保费收入表现只是一般,新保和中国太保 都录得环比下跌,只有国寿和中国平保 上升,但国寿11月保费收入同比下跌1%,平保虽升12%,惟升幅是6个月来最少.由于年尾是保险业淡季,保费收入不及上半年,加上A股近日才显着造好,也会影响居民投保意愿.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。