新加坡新股: 丰树投资旗下一中国REIT拟IPO募资超10亿美元--IFR

路透12月17日--- - 据汤森路透旗下IFR报导，丰树投资(Mapletree Investments)已委任花旗集团、星展银行、高盛及汇丰安排旗下一只中国房地产投资信托(REIT)新加坡上市交易，募资额超过10亿美元。

Mapletree China Trust的IPO预计将于明年上半年启动，目前进展顺利。该房地产投资信托将包含位于中国的商业及零售物业，使之成为丰树旗下首只包含境外物业的上市房地产投资信托基金。

在丰树投资此前两只房地产信托基金IPO中，花旗集团、星展银行及高盛曾经担任全球协调人或承销商角色。丰树投资是新加坡政府的投资公司淡马锡 的全资子公司。这三家投行与其它承销商一起安排了9.49亿新元（7.77亿美元）Mapletree Commercial Trust 2011年4月份的IPO及9.38亿新元Mapletree Industrial Trust 2010年10月份的IPO。

以上两只房地产信托基金及2005年由联席主承销商星展及瑞银安排上市的Mapletree Logistics Trust，在上市时均只包含新加坡本土的物业资产。(完) (整理 张喜良; 审校 屈桂娟)