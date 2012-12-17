新加坡新股: 丰树投资旗下一中国REIT拟IPO募资超10亿美元--IFR

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透12月17日--- - 据汤森路透旗下IFR报导，丰树投资(Mapletree Investments)已委任花旗集团、星展银行、高盛及汇丰安排旗下一只中国房地产投资信托(REIT)新加坡上市交易，募资额超过10亿美元。
Mapletree China Trust的IPO预计将于明年上半年启动，目前进展顺利。该房地产投资信托将包含位于中国的商业及零售物业，使之成为丰树旗下首只包含境外物业的上市房地产投资信托基金。
在丰树投资此前两只房地产信托基金IPO中，花旗集团、星展银行及高盛曾经担任全球协调人或承销商角色。丰树投资是新加坡政府的投资公司淡马锡 的全资子公司。这三家投行与其它承销商一起安排了9.49亿新元（7.77亿美元）Mapletree Commercial Trust 2011年4月份的IPO及9.38亿新元Mapletree Industrial Trust 2010年10月份的IPO。
以上两只房地产信托基金及2005年由联席主承销商星展及瑞银安排上市的Mapletree Logistics Trust，在上市时均只包含新加坡本土的物业资产。(完) (整理 张喜良; 审校 屈桂娟)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。