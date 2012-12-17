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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 09:51 BJT

香港新股: 房地产商金轮集团8,000万美元IPO将推迟至明年--IFR

路透12月17日 - 据汤森路透旗下IFR报导，中国房地产发展商金轮集团8,000万美元香港IPO将推迟至明年。

该公司曾一度计划在年底前完成交易，并已于上周一启动了上市前推介。

主承销商法巴 和中银国际在推介研究报告中，预测该公司的资产估值大概在28.9亿至45亿港元之间，意味着较2013年资产净值折让45%至59%。

金轮集团总部设于江苏，主营二三线城市地铁站内的商铺。(完)

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(整理 张喜良; 审校 杨淑祯)

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