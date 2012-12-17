香港新股: 房地产商金轮集团8,000万美元IPO将推迟至明年--IFR

该公司曾一度计划在年底前完成交易，并已于上周一启动了上市前推介。

主承销商法巴 和中银国际在推介研究报告中，预测该公司的资产估值大概在28.9亿至45亿港元之间，意味着较2013年资产净值折让45%至59%。