香港新股: 房地产商金轮集团8,000万美元IPO将推迟至明年--IFR

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透12月17日 - 据汤森路透旗下IFR报导，中国房地产发展商金轮集团8,000万美元香港IPO将推迟至明年。
该公司曾一度计划在年底前完成交易，并已于上周一启动了上市前推介。
主承销商法巴 和中银国际在推介研究报告中，预测该公司的资产估值大概在28.9亿至45亿港元之间，意味着较2013年资产净值折让45%至59%。
金轮集团总部设于江苏，主营二三线城市地铁站内的商铺。(完)
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(整理 张喜良; 审校 杨淑祯)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。