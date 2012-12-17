港报社评: 议员怕狙击,美国管枪难--星岛日报12月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
美国青年闯进小学校园枪杀20名幼童和6名教职员,事件震惊全国,势必重燃管制枪械的辩论.总统奥巴马带泪表明要采取有意义的行动,避免悲剧重演,但是国会众议院由反对收紧管制的共和党控制,恐怕仍然要好一段日子议而难决.
有美国传媒举出同日发生在中国河南的疯汉闯进小学砍伤22名学生事件作比较,指出伤亡低于美国,是由于中国有严格的枪械管制.
美国枪管宽松,有历史和文化原因,拓荒时期甚至规定每家都要有枪作集体防卫,西部片枪手保护家园除暴安良,深入民心,宪法规定保障人民拥有武器的权利,社会对枪械管制意见分歧.政治方面,全国步枪协会势力庞大,加上军火商支持,议员不敢轻易得罪,避免在选举中成为负面宣传狙击对象.
民主党总统克林顿曾经成功推动国会立法,稍为收紧枪械管制,有效期10年,到共和党布殊执政时,法例自动失效.奥巴马角逐总统时,支持重新收紧枪械管制,但首任他主力搞经济和医疗保障,硬仗连场,不欲另开战线.现在少了连任考虑,今次事件令支持枪械管制的人重新寄望奥巴马有大动作.
可是,就算奥巴马有此大计,能否在国会过关却大有疑问.众议院2年一选,当地传媒统计,全国步枪协会在2年前的选举中,支持的候选人成功率达八成,更大威力在于协会还会狙击支持枪械管制的候选人,命中率甚高,故此2党议员都有所避忌.要收紧枪械管制,奥巴马面对的难度比削赤还高.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。