港报社评: 议员怕狙击,美国管枪难--星岛日报12月17日

美国青年闯进小学校园枪杀20名幼童和6名教职员,事件震惊全国,势必重燃管制枪械的辩论.总统奥巴马带泪表明要采取有意义的行动,避免悲剧重演,但是国会众议院由反对收紧管制的共和党控制,恐怕仍然要好一段日子议而难决.

有美国传媒举出同日发生在中国河南的疯汉闯进小学砍伤22名学生事件作比较,指出伤亡低于美国,是由于中国有严格的枪械管制.

美国枪管宽松,有历史和文化原因,拓荒时期甚至规定每家都要有枪作集体防卫,西部片枪手保护家园除暴安良,深入民心,宪法规定保障人民拥有武器的权利,社会对枪械管制意见分歧.政治方面,全国步枪协会势力庞大,加上军火商支持,议员不敢轻易得罪,避免在选举中成为负面宣传狙击对象.

民主党总统克林顿曾经成功推动国会立法,稍为收紧枪械管制,有效期10年,到共和党布殊执政时,法例自动失效.奥巴马角逐总统时,支持重新收紧枪械管制,但首任他主力搞经济和医疗保障,硬仗连场,不欲另开战线.现在少了连任考虑,今次事件令支持枪械管制的人重新寄望奥巴马有大动作.

可是,就算奥巴马有此大计,能否在国会过关却大有疑问.众议院2年一选,当地传媒统计,全国步枪协会在2年前的选举中,支持的候选人成功率达八成,更大威力在于协会还会狙击支持枪械管制的候选人,命中率甚高,故此2党议员都有所避忌.要收紧枪械管制,奥巴马面对的难度比削赤还高.