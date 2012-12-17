中国债市动态: 利率债早盘继续弱势整理,中央经济会议基调未出预期

路透上海12月17日 - 中国银行间债市周一早盘利率债继续呈弱势整理走势.因中央经济工作会议最新确定的明年政策基调未出预期.至于稍早数量招标的农发行新债,虽然票面利率略高二级而吸引逾2倍的认购,但亦未改变债市原有稳势,提振效果并不明显.

不过也有交易员指出,经济会议中提到"不发生系统性和区域性金融风险",或间接提升机构对未来城投债等高风险信用债偏好.但至于未来信用债表现,还要结合资金面,以及供给等多重因素继续观察.

中国2012年中央经济工作会议周日在北京闭幕.会议提出,明年要继续把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策.会议并提出要守住不发生系统性和区域性金融风险的底线.

上海一银行交易员称,中央经济会议对明年政策基调"没啥新意思,债券市场反应不大."

北京一银行交易员则指出,中央经济会议提出的守住不发生系统/区域性金融风险底线提法,让一些机构对城投债的风险偏好有所提升,"大家觉得信用风险可以不用太担心."

交易员并表示,上午数量招标的农发行新债,利率略高二级,认购亦较为踊跃,但因期限仅一年过短,而且与二级点差有限,未撼现券整体稳势.

业内人士周一透露,中国农业发展银行稍早数量招标的222.4亿元人民币一年期固息债已经全部招满,认购倍数为2.12倍.