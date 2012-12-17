中国债市动态: 利率债早盘继续弱势整理,中央经济会议基调未出预期

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海12月17日 - 中国银行间债市周一早盘利率债继续呈弱势整理走势.因中央经济工作会议最新确定的明年政策基调未出预期.至于稍早数量招标的农发行新债,虽然票面利率略高二级而吸引逾2倍的认购,但亦未改变债市原有稳势,提振效果并不明显.
不过也有交易员指出,经济会议中提到"不发生系统性和区域性金融风险",或间接提升机构对未来城投债等高风险信用债偏好.但至于未来信用债表现,还要结合资金面,以及供给等多重因素继续观察.
中国2012年中央经济工作会议周日在北京闭幕.会议提出,明年要继续把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策.会议并提出要守住不发生系统性和区域性金融风险的底线.
上海一银行交易员称,中央经济会议对明年政策基调"没啥新意思,债券市场反应不大."
北京一银行交易员则指出,中央经济会议提出的守住不发生系统/区域性金融风险底线提法,让一些机构对城投债的风险偏好有所提升,"大家觉得信用风险可以不用太担心."
交易员并表示,上午数量招标的农发行新债,利率略高二级,认购亦较为踊跃,但因期限仅一年过短,而且与二级点差有限,未撼现券整体稳势.
业内人士周一透露,中国农业发展银行稍早数量招标的222.4亿元人民币一年期固息债已经全部招满,认购倍数为2.12倍.
剩余期限约9.7年的固息国债120015券最新成交收益率 在3.5750%,上日加权收益率为3.5649%.(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。