港报社评: 增美化设施,减建公屋阻力--文汇报12月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
行政长官梁振英昨日听取市民对施政报告意见,在回应房屋问题时表示,要在社区兴建公屋或居屋都会遇到阻力,希望市民作出少少牺牲和让步.事实上,社区兴建公屋或居屋遇到阻力,主要原因是,私楼住户担心公屋或居屋会影响私楼的价格.对此,当局在兴建公屋或居屋时,既要说服社区居民多一些包容,又要尽量增加社区设施,让社区居民感到楼价和社区景观不会受到太大影响,以减少阻力.由于新界东北发展计划可提供大量公屋或居屋土地,计划应尽快进行,以解决土地供应不足的问题.
去年4月运输及房屋局递交予立法会的文件显示,截至去年3月,一共有12个计划兴建公屋的地盘,都遭到区议会和地区居民的反对.反对的意见林林总总,包括挡风、挡景等,但更重要的原因,是担心公屋或居屋会拖低区内私楼价格.
对此,不可一味指责社区私楼居民自私,当局不仅要说服社区居民多一些包容,而且要说明社区兴建公屋或居屋并非坏事,例如在深水埗建公屋,就可把旧楼、笼屋的居民搬入去,便有条件将现有的旧楼拆除,并有新土地可建公屋,这样就能逐步扭转深水埗被认为是贫民窟的印象.虽然兴建公屋或居屋会影响私楼价格,但社区面貌的改善,可弥补这方面的影响.
由于市区土地近乎耗尽,向新界发展是长远解决方案,而新市镇模式亦可提供较大量公屋或居屋及配套设施.新界东北是未来主要公屋居屋单位来源,政府应详细向市民解释发展计划的急切性,公布新发展地区的详细规划,消除市民的误解.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。