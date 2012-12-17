港报社评: 增美化设施,减建公屋阻力--文汇报12月17日

行政长官梁振英昨日听取市民对施政报告意见,在回应房屋问题时表示,要在社区兴建公屋或居屋都会遇到阻力,希望市民作出少少牺牲和让步.事实上,社区兴建公屋或居屋遇到阻力,主要原因是,私楼住户担心公屋或居屋会影响私楼的价格.对此,当局在兴建公屋或居屋时,既要说服社区居民多一些包容,又要尽量增加社区设施,让社区居民感到楼价和社区景观不会受到太大影响,以减少阻力.由于新界东北发展计划可提供大量公屋或居屋土地,计划应尽快进行,以解决土地供应不足的问题.

去年4月运输及房屋局递交予立法会的文件显示,截至去年3月,一共有12个计划兴建公屋的地盘,都遭到区议会和地区居民的反对.反对的意见林林总总,包括挡风、挡景等,但更重要的原因,是担心公屋或居屋会拖低区内私楼价格.

对此,不可一味指责社区私楼居民自私,当局不仅要说服社区居民多一些包容,而且要说明社区兴建公屋或居屋并非坏事,例如在深水埗建公屋,就可把旧楼、笼屋的居民搬入去,便有条件将现有的旧楼拆除,并有新土地可建公屋,这样就能逐步扭转深水埗被认为是贫民窟的印象.虽然兴建公屋或居屋会影响私楼价格,但社区面貌的改善,可弥补这方面的影响.

由于市区土地近乎耗尽,向新界发展是长远解决方案,而新市镇模式亦可提供较大量公屋或居屋及配套设施.新界东北是未来主要公屋居屋单位来源,政府应详细向市民解释发展计划的急切性,公布新发展地区的详细规划,消除市民的误解.