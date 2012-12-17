亚洲橡胶: 东京指标期胶升3%至七个月高位,因日圆疲软

路透东京12月17日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周一跳涨近3%至七个月高位, 因在自民党领导下的新政府将推动货币宽松政府,日圆兑美元后市看贬.自民党在周日大选中 获胜. 0200GMT时,指标5月期胶<0#2JRU:> 上涨7.3日圆或2.6%,至每公斤283.7日圆. 该期胶稍早一度较上日收盘价上涨8日圆或2.9%,高见284.4日圆,为指标期胶5月14日以 来最高水准.(完)