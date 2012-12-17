亚洲橡胶: 东京指标期胶升3%至七个月高位,因日圆疲软

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透东京12月17日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周一跳涨近3%至七个月高位, 因在自民党领导下的新政府将推动货币宽松政府,日圆兑美元后市看贬.自民党在周日大选中 获胜. 0200GMT时,指标5月期胶<0#2JRU:> 上涨7.3日圆或2.6%,至每公斤283.7日圆. 该期胶稍早一度较上日收盘价上涨8日圆或2.9%,高见284.4日圆,为指标期胶5月14日以 来最高水准.(完)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。