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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 10:02 BJT

人民币汇率: 11月实际有效汇率环升1.58%,创数据公布来新高--BIS

路透北京12月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布数据称,2012年11月人民币实际有效汇率指数为109.64,创下1994年该数据公布以来新高,较10月份微升1.58%.

11月份,人民币中间价震荡走高,当月6.3017开盘,收于6.2892.

国际清算银行的最新数据并显示,11月人民币名义有效汇率指数为106.92,环比上升1.18%.

根据BIS数据,2012年9月人民币实际有效汇率指数曾创下自2011年11月以来最低水准.

此前,BIS根据2008-2010年贸易数据权重,对其实际有效汇率指数进行了调整,并以2010年为基期,经调整后,人民币汇率指标中,欧元超越美元升至首位. (完)

参看详情,请点选国际清算银行网站(here) (发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯)

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