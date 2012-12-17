港报社评: "香港蓝皮书"事件揭示左毒害港误国--明报12月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
原浸会大学当代中国研究所所长薛凤旋发表声明,不满浸大校方就中文大学对"香港蓝皮书"部分内容投诉的处理,使他40年来的着述成就,他表示会听取专业意见,寻求推翻不公的裁决或由其他途径申诉云云.香港社会崇尚理性法治,薛凤旋绝对有自由循正常合法途径和程序维护权益,寻求公义.不过,由蓝皮书事件,使人注意到近年一些学者、专家或研究机构,打着学术研究旗帜,对香港事态的分析、研究和建议,内容偏颇,脱离香港事态和现实,这类左的学术研究成果,不幸地与近年中央对港方针政策形神契合.香港情势使人忐忑不安,与左的一套主导对港政策有很大关系.
浸大调查报告,估计薛凤旋提及的美国基金是指福布莱特学人通识教育计划,该计划由本地捐款人及教资会提供资金.按这个情,薛凤旋对中大通识课程和所谓西方普世价值侵入学校的描述,表面上看不到玄虚,但是放在中共十七大报告强调"坚决反对外部势力",到今年十八大报告进一步"防范和遏制外部势力干预港澳事务"的背景来检视,可以看到对港方针政策与"学术研究成果"的一脉相承.而其实质--左.
这是左的思维主导对香港事态的认知,若按历史规律,左就会犯错误,以此检视香港的未来情势和发展,使人忧心忡忡.薛凤旋的蓝皮书事件,为左的学术研究和左的对港方针政策,找到连结点,回归15年,竟然出现"左毒"治港的局面,而看来无人可以挽回,相信高瞻远瞩如邓小平也意想不到.香港怎么办?
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。