港报社评: "香港蓝皮书"事件揭示左毒害港误国--明报12月17日

原浸会大学当代中国研究所所长薛凤旋发表声明,不满浸大校方就中文大学对"香港蓝皮书"部分内容投诉的处理,使他40年来的着述成就,他表示会听取专业意见,寻求推翻不公的裁决或由其他途径申诉云云.香港社会崇尚理性法治,薛凤旋绝对有自由循正常合法途径和程序维护权益,寻求公义.不过,由蓝皮书事件,使人注意到近年一些学者、专家或研究机构,打着学术研究旗帜,对香港事态的分析、研究和建议,内容偏颇,脱离香港事态和现实,这类左的学术研究成果,不幸地与近年中央对港方针政策形神契合.香港情势使人忐忑不安,与左的一套主导对港政策有很大关系.

浸大调查报告,估计薛凤旋提及的美国基金是指福布莱特学人通识教育计划,该计划由本地捐款人及教资会提供资金.按这个情,薛凤旋对中大通识课程和所谓西方普世价值侵入学校的描述,表面上看不到玄虚,但是放在中共十七大报告强调"坚决反对外部势力",到今年十八大报告进一步"防范和遏制外部势力干预港澳事务"的背景来检视,可以看到对港方针政策与"学术研究成果"的一脉相承.而其实质--左.

这是左的思维主导对香港事态的认知,若按历史规律,左就会犯错误,以此检视香港的未来情势和发展,使人忧心忡忡.薛凤旋的蓝皮书事件,为左的学术研究和左的对港方针政策,找到连结点,回归15年,竟然出现"左毒"治港的局面,而看来无人可以挽回,相信高瞻远瞩如邓小平也意想不到.香港怎么办?