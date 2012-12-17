港报社评: 宽财政稳货币,政策受QE干扰--信报12月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
中央经济工作会议昨天闭幕,为明年经济政策定下"宽财政、稳货币"的基调.并以提高经济增长品质和效益为中心,不再单纯追求经济高速增长,冀透过扩大内需优化增长结构.
中国明年的经济格局,是宏观调控和结构改革"结合式"的发展,通过"宽财政、稳货币"的政策组合来实现.从近期社会用电量、制造业采购经理人指数等多项数据看,第4季度经济增速可望小幅回升,但动力显然并不强劲.因此,以"宽财政"增加刺激,无疑可以收短期作用,并带动固定投资加快增速.
不过,"宽财政"无可避免增加政府部门的融资需要,对私人部门融资产生一定的 "挤压效应",甚至不排除使私企的融资条件更形偏紧,不利促进私营企业的发展和结构改革.很明显,在微观层面上,包括私营和国有企业在内的利润率低,迄今仍正考验复苏步伐的稳定性.
中央经济工作会议所定下的"宽财政、稳货币"的发展基调,但货币政策恐怕将面对更大的挑战.因为随美元流动性进一步泛滥,人民币升值压力增加,一则不利出口,与此同时,输入型通胀压力加大,使货币政策在经济逆周期的宽松操作受到制约,并压缩了减息空间和可能性.
美国推出新一轮QE,驱动大量资本从国债市场流出,重新回流到新兴市场经济体,包括中国在内,难免增加中国货币政策条件变化的风险,如何把握"稳货币"的政策弹性和力度,显然是对央行的巨大考验. 若明年广义货币供应量M2增速维持百分之14水平,估计M2的规模将超逾100万亿元,如此庞大的总量,加上通胀上升隐忧,势必增加货币政策操作的复杂性. 如今美元指数从高位回落,美元贬值,进一步推动包括石油等大宗商品价格上扬,因此,明年中段后,中国通胀率已很难维持在3%以下水平,此举也对进一步"宽财政"带来压力.可以说,中国明年"宽财政、稳货币",在美联储推出新一轮QE的新外源影响因素下,看来无可避免增加宏调和调整结构的发展风险,也令经济复苏步伐的稳定性受到一定考验.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。