港报社评: 宽财政稳货币,政策受QE干扰--信报12月17日

中央经济工作会议昨天闭幕,为明年经济政策定下"宽财政、稳货币"的基调.并以提高经济增长品质和效益为中心,不再单纯追求经济高速增长,冀透过扩大内需优化增长结构.

中国明年的经济格局,是宏观调控和结构改革"结合式"的发展,通过"宽财政、稳货币"的政策组合来实现.从近期社会用电量、制造业采购经理人指数等多项数据看,第4季度经济增速可望小幅回升,但动力显然并不强劲.因此,以"宽财政"增加刺激,无疑可以收短期作用,并带动固定投资加快增速.

不过,"宽财政"无可避免增加政府部门的融资需要,对私人部门融资产生一定的 "挤压效应",甚至不排除使私企的融资条件更形偏紧,不利促进私营企业的发展和结构改革.很明显,在微观层面上,包括私营和国有企业在内的利润率低,迄今仍正考验复苏步伐的稳定性.

中央经济工作会议所定下的"宽财政、稳货币"的发展基调,但货币政策恐怕将面对更大的挑战.因为随美元流动性进一步泛滥,人民币升值压力增加,一则不利出口,与此同时,输入型通胀压力加大,使货币政策在经济逆周期的宽松操作受到制约,并压缩了减息空间和可能性.

美国推出新一轮QE,驱动大量资本从国债市场流出,重新回流到新兴市场经济体,包括中国在内,难免增加中国货币政策条件变化的风险,如何把握"稳货币"的政策弹性和力度,显然是对央行的巨大考验. 若明年广义货币供应量M2增速维持百分之14水平,估计M2的规模将超逾100万亿元,如此庞大的总量,加上通胀上升隐忧,势必增加货币政策操作的复杂性. 如今美元指数从高位回落,美元贬值,进一步推动包括石油等大宗商品价格上扬,因此,明年中段后,中国通胀率已很难维持在3%以下水平,此举也对进一步"宽财政"带来压力.可以说,中国明年"宽财政、稳货币",在美联储推出新一轮QE的新外源影响因素下,看来无可避免增加宏调和调整结构的发展风险,也令经济复苏步伐的稳定性受到一定考验.