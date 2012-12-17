港报社评: 习李勇于经改,关键如何智取--经济日报12月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
中央经济工作会议昨结束,一如外间预期,习李新班子将经济增长质量和效益列为中心要务.同样值得关注的是,会议强调"以更大的政治勇气和智慧推动下一步改革",凸显改革经过10年缓迟,习李要政经两头重启改革闯关.
若要以一句话概括会议结果,此应是"以提高经济增长质量和效益为中心",中国要转型之际,国际经济却陷入危机与呆滞的泥淖,惟此亦正好倒逼中国不能再过度依赖国际市场,此正是会议强调中国面临新的机遇,要藉倒逼扩大内需、提高创新能力、促进经济发展方式转变等.而且,在美欧日不断加大印钞力度、热钱涌进内地下,中国经济增长要求好不求快,宏调亦决定继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策.
中国若能闯过经改与政改关口,将可克服中等收入陷阱,迈向发达国家行列,然而此虽乐见,却不宜太乐观,因反腐等政治改革势触动官商利益团体强力反弹,要进入经改深水区包括真正开放垄断行业、扭转国进民退、改革以至放开资源价格、利率与率市场化等,亦势掀起连串阵痛甚或反制,可说全都是不得不闯的地雷阵.
习李新班子已许下政治与经济改革的承诺,关键是如何落实、如何取得成果而赢得人民与市场支持不断再下一城,以至如何化解与克服既得利益的反扑,这正如会议所指,需要政治勇气与智慧,此是习李的严峻考验,也是中国持续发展的关键.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。