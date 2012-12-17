港报社评: 习李勇于经改,关键如何智取--经济日报12月17日

中央经济工作会议昨结束,一如外间预期,习李新班子将经济增长质量和效益列为中心要务.同样值得关注的是,会议强调"以更大的政治勇气和智慧推动下一步改革",凸显改革经过10年缓迟,习李要政经两头重启改革闯关.

若要以一句话概括会议结果,此应是"以提高经济增长质量和效益为中心",中国要转型之际,国际经济却陷入危机与呆滞的泥淖,惟此亦正好倒逼中国不能再过度依赖国际市场,此正是会议强调中国面临新的机遇,要藉倒逼扩大内需、提高创新能力、促进经济发展方式转变等.而且,在美欧日不断加大印钞力度、热钱涌进内地下,中国经济增长要求好不求快,宏调亦决定继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策.

中国若能闯过经改与政改关口,将可克服中等收入陷阱,迈向发达国家行列,然而此虽乐见,却不宜太乐观,因反腐等政治改革势触动官商利益团体强力反弹,要进入经改深水区包括真正开放垄断行业、扭转国进民退、改革以至放开资源价格、利率与率市场化等,亦势掀起连串阵痛甚或反制,可说全都是不得不闯的地雷阵.

习李新班子已许下政治与经济改革的承诺,关键是如何落实、如何取得成果而赢得人民与市场支持不断再下一城,以至如何化解与克服既得利益的反扑,这正如会议所指,需要政治勇气与智慧,此是习李的严峻考验,也是中国持续发展的关键.