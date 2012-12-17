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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 11:15 BJT

新债招标: 中国农发行数量招标的一年期固息债已招满--业内人士

路透北京12月17日 - 业内人士周一透露,中国农业发展银行稍早数量招标的222.4亿元人民币一年期固息债已经全部招满.

业内人士并透露,该期新债认购倍数为2.12倍.

稍早刊登在中国债券信息网的发行招标书显示,该期新债为农发行今年第19期金融债,票面利率3.3742%.

公告并显示,该期债将于12月20日缴款,上市日期为12月24日.

银行间债市固定利率非国开政策性金融债到期收益率曲线一年期品种最新收益率 为3.3542%.

包括本期新债,今年以来,农发行已在银行间债市公开发行债券4,650亿元.(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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