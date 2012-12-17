新债招标: 中国农发行数量招标的一年期固息债已招满--业内人士

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京12月17日 - 业内人士周一透露,中国农业发展银行稍早数量招标的222.4亿元人民币一年期固息债已经全部招满.
业内人士并透露,该期新债认购倍数为2.12倍.
稍早刊登在中国债券信息网的发行招标书显示,该期新债为农发行今年第19期金融债,票面利率3.3742%.
公告并显示,该期债将于12月20日缴款,上市日期为12月24日.
银行间债市固定利率非国开政策性金融债到期收益率曲线一年期品种最新收益率 为3.3542%.
包括本期新债,今年以来,农发行已在银行间债市公开发行债券4,650亿元.(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。