表格: 中国房地产商12月销售表现

路透香港1月8日 - 以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2012年12月份的合同销售表现 (除中国海外以亿港元为单位,其他均以亿元人民币为单位): 12月 11月 按月变化 2012年全年 全年目标 .............................................................................. *首创置业 22.6 8.7 +160% 133 120 *世茂房地产 38.1 30.54 +24.8% 460.97 350^^^^ *广州富力 30.01 27.5 +9.1% 322 320 *龙湖地产 42.7 39.2 +8.9% 401.3 390 *恒大地产 76.9 117.9 -34.8% 923.3 800 11月 10月 按月变化 2012年累计 全年目标 ................................................................................. 万科 171.3 137 +25% 1,271.5 未有透露 保利地产 87.03 77.01 +13% 920.32 未有透露 合景泰富 11.54 12.59 -8.3% 112 120 中渝置地 9.36 8.11 +15.4% 67.37 68 金地集团 39 36.7 +6.3% 298.9 310 中国海外 52.2 87.8 -40.5% 1,059 1,000^^^ 雅居乐 32.2 31.1 +3.5% 270.7 315^^ 注:^碧桂园称2012年销售目标为比去年432亿元的销售额略高. ^^雅居乐称2012年销售目标与去年315.2亿元持平. ^^^中国海外8月份将全年销售目标由800亿港元上调至1,000亿港元. ^^^^世茂房地产8月份将全年销目标由307亿元人民币调高至350亿. * 为已更新. (完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)