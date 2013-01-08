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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 12:00 BJT

表格: 中国房地产商12月销售表现

路透香港1月8日 - 以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2012年12月份的合同销售表现
(除中国海外以亿港元为单位,其他均以亿元人民币为单位):
    
                         12月        11月        按月变化    2012年全年   全年目标
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 *首创置业               22.6        8.7         +160%       133          120
 *世茂房地产             38.1        30.54       +24.8%      460.97       350^^^^
 *广州富力               30.01       27.5        +9.1%       322          320
 *龙湖地产               42.7        39.2        +8.9%       401.3        390
 *恒大地产               76.9        117.9       -34.8%      923.3        800
 
    
                          11月        10月        按月变化    2012年累计    全年目标
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 万科                     171.3       137         +25%        1,271.5       未有透露
 保利地产                 87.03       77.01       +13%        920.32        未有透露
 合景泰富                 11.54       12.59       -8.3%       112           120
 中渝置地                 9.36        8.11        +15.4%      67.37         68
 金地集团                 39          36.7        +6.3%       298.9         310
 中国海外                 52.2        87.8        -40.5%      1,059         1,000^^^
 雅居乐                   32.2        31.1        +3.5%       270.7         315^^
 
  注:^碧桂园称2012年销售目标为比去年432亿元的销售额略高.
     ^^雅居乐称2012年销售目标与去年315.2亿元持平.  
     ^^^中国海外8月份将全年销售目标由800亿港元上调至1,000亿港元. 
     ^^^^世茂房地产8月份将全年销目标由307亿元人民币调高至350亿.
     * 为已更新. (完)

 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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