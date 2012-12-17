香港个股:中国燃气将收购英国富地石油于中国的燃气业务,涉资约31亿港元--消息

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港12月17日 - 据两名消息人士周一对路透表示,中国城市燃气供应商--中国燃气 将与英国富地石油 进行业务重组,由中国燃气收购富地石油于中国的燃气项目,涉资约31亿港元.
其中一名了解情况的消息人士并称,是次收购代价将以现金及购股权的方式支付.
中国燃气发言人对上述消息不予置评,并称公司方面快将发出公告.
中国燃气今早停牌,上周五收市报6.21港元.(完) (记者 雷美珍; 审校 屈桂娟)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。