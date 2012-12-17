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货币新闻 | 2012年 12月 17日 星期一 11:33 BJT

香港个股:中国燃气将收购英国富地石油于中国的燃气业务,涉资约31亿港元--消息

路透香港12月17日 - 据两名消息人士周一对路透表示,中国城市燃气供应商--中国燃气 将与英国富地石油 进行业务重组,由中国燃气收购富地石油于中国的燃气项目,涉资约31亿港元.

其中一名了解情况的消息人士并称,是次收购代价将以现金及购股权的方式支付.

中国燃气发言人对上述消息不予置评,并称公司方面快将发出公告.

中国燃气今早停牌,上周五收市报6.21港元.(完) (记者 雷美珍; 审校 屈桂娟)

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