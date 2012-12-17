修正-《综述》美联储鹰派官员对近期货币政策发表质疑,称联储可能干预财政政策

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(修正标题因繁简转换的错字)
路透华盛顿/芝加哥12月14日 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)史无前例地决定将货币政策与具体经济指标挂钩,联储两位高层官员周五对此发出质疑,并警告这一最新政策行动有可能让美联储涉足财政政策领域.
美联储周三承诺将维持指标利率在低位,直至失业率至少降至6.5%,前提是通胀率没有突破2.5%的危险.
这是美联储第一次给失业率设定具体指标用于指导政策.
"我不相信将联邦基金利率与具体的失业率阈值挂钩,公开市场委员会(FOMC)就能够以恰当而均衡的方式实现物价稳定和充分就业目标,"里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在一份声明中说.
拉克尔是周三FOMC会议上唯一投反对票的成员.是次会议上美联储还承诺在每月购买400亿美元抵押支持债券的基础上,每月新增购买450亿美元长期美国公债,直至就业市场前景出现大幅改观.
美联储将以扩大现达2.9万亿(兆)美元的资产负债表,为新购债计画挹注资金.在现行即将到期的扭转操作中,美联储买进的规模一致,但透过卖券所得以及短债赎回来偿付债券.
"经济活动温和复苏,而且通胀接近2%的目标,货币政策再放松的话将有刺激通胀、令通胀预期不稳的风险,"拉克尔说.
达拉斯联邦储备银行总裁费希尔也说,他对美联储这项最新决定有异议.费希尔要到2014年才会在FOMC有投票权.
"我认为基本上我们是处于我所谓的'加州饭店'式货币政策风险之中,"费希尔在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)专访时说.他是用老鹰合唱团(Eagles)的经典歌曲"加州饭店"(Hotel California)来比喻无法割舍对宽松货币政策的依赖.
"理论上,我们随时可以结帐走人,但事实上,我们的资产负债表越来越庞大,可能永远都无法从这个计画脱身."
费希尔说,他很忧心美联储对政策制定阈值的新作法,部分是因为这将对民众造成讯息混淆.
他认为,虽然美联储目前设定了失业率阈值,但这并不是"一成不变的硬性指标",而是一个指示性标识,必须放在具体的环境中与其他就业市场指标一并考虑.
"我有点担心我们会让自己束缚了手脚,"他说.
在费希尔看来,设定失业率阈值也会让美联储"越来越接近"财政政策,因为能够影响就业的只有财政政策,而不是货币政策.
拉克尔也担心美联储的新政策会使其涉足财政政策领域,而这一直是国会的职责范围.他表示,购买抵押支持债券意味着美联储对楼市的重视超过其他经济部门.
"有意识地引导信贷流向特定的经济部门,这样做对美联储来说是不合适的,"拉克尔补充说,试图影响经济中的信贷分配,这是财政政策的功用.(完) (编译 郑茵; 审校 张荻)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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