更新版 1-新债招标: 中国农发行数量招标一年债需求显好,票面利率存优势

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* 数量招标一年期固息债全部招满

* 认购倍数2.12倍

* 新债结果对二级市场影响不大

路透北京12月17日 - 中国农业发展银行稍早数量招标的一年期固息债已经全部招满,认购倍数达2.12倍.交易人士表示,受惠于该期新债票面利率较二级市场同期限收益率存在一定优势,且年内金融债供给接近尾声,上述利多因素作用下激励机构参与热情,需求显好.

受访交易员并表示,由于今日新债采取数量招标方式,3.38%左右的意向利率已于上周五公布,投资者提前知晓,所以今日新债招标结果对二级市场影响比较有限.

华中一银行交易员指出,今日新债存在较多利好性质,包括票面利率比二级市场水平要高,且临近年末,今日新债或为农发行今年新债供给的最后一期.

上海一外资银行交易员称,"这个有点回报投资者性质吧,发的(票面)利率较高."

据多位承销人士向路透透露,与11月30日发行的新债相同,该期新债也已在占用农发行增发额度,且后者或为年内最后一期新债供给.

银行间债市固定利率非国开政策性金融债到期收益率曲线一年期品种最新收益率 为3.3542%.

稍早刊登在中国债券信息网的发行招标书显示,该期新债为农发行今年第19期金融债,计划至多发行222.4亿元人民币,票面利率3.3742%.

公告并显示,该期债将于12月20日缴款,上市日期为12月24日.

包括本期新债,今年以来,农发行已在银行间债市公开发行债券4,650亿元.(完)