台湾货币市场: 短率仍在低位,跨年后较长拆款盛行

* 二-三周拆款盛行

* 短率仍在低位盘旋

记者 高洁如

路透台北12月17日 - 台湾银行间短率周一仍旧稳于区间.央行今日略加大代收隔夜资金的力道,不过市场资金还是相当宽松,短率仍在区间低位盘旋.

银行交易员表示,面对即将到来的年底作帐需求,多数银行还是以保守操作因应,不少银行仍不做跨年的拆款.

但对可以承做跨年部位的银行来说,交易员表示,跨新年后落点约二-三周的拆款则成为银行配置多余资金的好去处,尤其是近期短票的量仍无法满足银行需求.

"跨年的拆款量很多,还算蛮好找的."一位本地票券商交易员说.

至于本周的重大事件--周三的中央银行全体理监事会议,银行交易员表示,由于市场压倒性的认为本次利率将维持不变,因此反而讨论此事的人并不多,对此反应冷淡.

根据路透访查12家金融机构,全数都预估台湾央行第四季全体理监事会议将维持重贴现率在1.875%不变,重贴现率维持在逾三年以来的高位.这也料会是央行第六度维持利率不动.

本地时间15:13银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.389%,上日收报0.388%.今日区间在0.388-0.45%,上日收在0.295-0.44%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.45%,同上日.

至于二周-三周的拆款金额见上升,同时间成交量依序为20.3亿、55亿;上周五收盘时为36.45亿和70.7亿台币.

**短票利率也稳于低位**

短票市场方面,票券商交易员表示,目前月内短票和跨年短票成交的比重各半,票券商已不太愿意做年内的短票,预期到年底的短票金额会愈来愈少.

今天月内短票利率主要交投成交主要在0.68%;跨月短票交投利率区间则落在0.75-0.77%.

台湾央行今日存单到期金额4,006.4亿,存单发行金额待稍晚公布.

至于本周存单到期总额为1兆1,596.4亿台币,除周一之外,本周余日存单到期金额为:周二44亿,周三3,854.5亿,周四328.5亿,周五2,951.5亿,以及周六411.5亿.

拆款中心资料 显示,修正后周五超额准备为负20亿台币;至周日累计超额准备为负829亿台币,加计前期1%的超额准备为624亿台币.

**公债RP利率**

公债10天期附买回(RP)利率则也持稳在既有水准.

一证券商交易员指出,央行理监事会议在即,但截至目前为止,都未见到央行有特别的宽松或紧缩调控动作,隔夜拆款利率处于相对低档.惟会议召开在即,大家的操作也趋于谨慎.

"会议前大家不会做太多,会比较保守."他说.

另一证券商交易员则表示,虽然进入下半月,但年底的资金紧缩效应还没出现,投信还没因应赎回将资金抽离,寿险也有找券需求.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%,少数在0.83%.