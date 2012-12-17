新闻稿: 亚洲新兴市场国家展望大致稳定,唯中印例外

路透12月14日 - 评级机构惠誉在一份最新报告中指称,亚洲新兴市场国家的评级展望大致为稳定.亚洲新兴市场国家与全球高收入国家的平均外币发行人违约评等(IDR)差距从1998年亚洲金融危机后的八个级距缩窄至五个级距.

"11个亚洲新兴市场国家中有九个国家的评级展望为稳定,但稳定并不意味着静止不动,"惠誉亚太地区主权债信评等主管Andrew Colquhoun称,"唯一可以确定的是动荡不可避免.那些透过增强资产负债表并改善经济基本面的主权国家正在加强缓冲,这些国家会看到正面的评级行动,反之亦然."

2013年亚洲新兴市场国家的经济前景持续良好,国内生产总值(GDP)增长率料高于全球新兴市场均值.直至2014年,地区经济年增长率预计为6%-6.5%,高于全球新兴市场均值的4.7%.但2012年预估被下修.2012年下半年,许多经济体在出口放缓带动下走软,说明高收入国家的最终需求对亚洲新兴国家仍至关重要.

该地区两个大国--中国和印度则例外.中国的本币发行人违约评等为"AA-",评级展望为负面,可能被下调,因中国正在应对2009-2010年信贷刺激措施的后果,惠誉预计,这些措施可能将使总体信贷规模与GDP之比从2008年底的128%,升至2012年底的190%.惠誉还预计,一些债务将进入主权资产负债表.中国外币发行人违约评等为'A+",展望为稳定,因外币资产负债表异常强劲,而且2012年9月底外汇储备为3.3万亿(兆)美元,使中国外币债信评级获得良好支撑.