台湾央行: 共发行3,919.6亿台币存单,发行余额增减86.8亿

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透台北12月17日--- - 台湾央行周一公布,今日共发行3,919.6亿台币存单,若相较存单到期 金额4,006.4亿,存单发行余额减86.8亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 3,808.5
91天期 0.93 91.1
182天期 1.05 20.0
央行上日共发行4,499亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,770.1亿台币.
拆款中心资料 显示,修正后周五超额准备为负20亿台币;累计超额准备为负829亿台币,加计前期1%的超额准备为624亿台币.(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。