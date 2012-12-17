台湾央行: 共发行3,919.6亿台币存单,发行余额增减86.8亿

路透台北12月17日--- - 台湾央行周一公布,今日共发行3,919.6亿台币存单,若相较存单到期 金额4,006.4亿,存单发行余额减86.8亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 3,808.5

91天期 0.93 91.1

182天期 1.05 20.0

央行上日共发行4,499亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,770.1亿台币.