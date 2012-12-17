《交易视点》银行资本新规改善中国高等级信用债需求,不利低等级需求--中金

路透北京12月17日 - 中国大型投行--中金公司发布中国信用策略周报认为,明年将实施的新资本充足率管理办法，将使得高等级品种的风险权重有望下降，对刺激银行的需求会更加明显。而同业资产风险权重提高后，会增大交易型机构杠杆操作的难度，对低等级信用债的需求产生不利影响。

因此我们维持对高收益债谨慎的判断，建议仓位高的投资者适当减持。年底这段时间，我们坚持认为应大量买入短融，受益于资金面的改善，明年一季度收益率下行的确定性最高。

**银行资本新规改善高等级需求,不利低等级需求**

新资本充足率管理办法将于明年开始正式实施，系统性重要银行和非重要银行要求在2018年底分别达到11.5%和10.5%的资本充足率要求，不过2013年底只要分别达到9.5%和8.5%即可，短期的资本压力并不大。

新资本充足率管理办法相较过去的几个征求意见稿，实际上对于资本消耗的要求有所放松，我们银行组预计将降低上市银行核心资本充足率约1个百分点。今年以来商业银行整体的资本充足率逐步回升至13%左右，即使考虑实施新规后1个百分点的下降，也高于最终的监管要求。

保守假设未来核心资本的内生增长率伴随着银行ROE的回落下降至14-16%，每年外部融资仅2,000亿元，同时考虑到同业资产风险权重提高后会降低贷款和信用债在风险资产中的占比，在这些约束下，商业银行整体的资本充足率要保持在11%，每年可以增加的贷款和信用债增量仍能在12万亿以上，中短期内资本充足率限制不会成为银行投资信用债的主要障碍。

不过，从信用债内部来看，我们认为受益于内部评级法的引入，高等级品种的风险权重有望下降，对刺激银行的需求会更加明显。而同业资产风险权重提高后，会增大交易型机构杠杆操作的难度，对低等级信用债的需求产生不利影响。

**深交所回购融资新规有利于降低债券相对于上交所的流动性溢价**

本周深交所正式实施新的债券质押回购交易细则，质押回购效率提升，可实现“T 日质押解押，T 日可用”，与上交所差异减小。

深交所目前的实际回购融资余额只达到可回购上限的17%，而上交所这一比例则达到35%，深交所回购的活跃程度远不如上交所，主要就是“T+1”的质押解押安排限制造成的。

从实施新规则后近几日的深交所回购成交情况看，与此前尚没有显着差异，仍然维持在低位，显示市场对新规的熟悉还有待逐步培育。

不过长远看，由于深交所与上交所的回购融资已经基本没有差异，甚至更低的融出金额对于资金融出方来讲更为便利，两个市场回购利率也没有明显差别，所以深交所的回购成交量预计将有明显的增长，深交所可回购债券与上交所同类品种的利差也会收窄。回购新规也有利于吸引越来越多的企业债托管至深交所。

**市场回顾及展望：继续增持短融，信托贷款到期压力增大**

我们维持对高收益债谨慎的判断，建议仓位高的投资者适当减持。尽管二级市场尚未出现明显的调整，但一级需求减弱已推动发行利率开始回升。

此外，股市若持续反弹，吸引更多的投机资金介入，对高收益债的冲击也会大于高等级信用债和利率债。

年底这段时间，我们坚持认为应大量买入短融，受益于资金面的改善，明年一季度收益率下行的确定性最高。

11月社会融资总量数据显示企业债券融资规模较10月有所回落，但信托贷款继续大幅增长，甚至超过了企业债融资量。

从信托业协会披露的信托贷款投向来看，今年主要投向工商企业和基础产业，而基础产业中36%以信政合作的形式投向地方融资平台，由于信托贷款的成本一般都高于贷款利率，未来这些信托到期能否兑现的不确定性也在增大。

此外，尽管房地产信托贷款今年几乎没有增长，但2013年的到期量会高于2012年。

结合我们上周周报对明年信用环境的分析，我们重申2013年出现大规模系统性风险的可能性不大，但出现负面信用事件的概率提升的判断。建议加强对个券的筛选，选取中金评分相对较高、行业基本面趋势向好的品种。

**评级调整：钢铁行业负面评级行动增多**

本周共单独公告五项评级行动，其中只有城投企业成都香城主体评级上调一档为正面行动，中金评分维持不变。

另有四项负面行动，均为评级展望调整或列入评级观察名单，其中三项集中于钢铁行业。由于这三家发行人我们已在前期下调评分，本次相比上次跟踪时并无显着恶化，均维持评分不变。

钢铁行业信恶化已有一段时间，我们已在今年9月专门提示了行业风险和评级下调可能，并已多次下调基本面恶化比较明显的钢铁公司评分。

相对于行业基本面的恶化，评级公司的下调行动有一定滞后性，目前钢铁行业景气仍在底部徘徊，预计后续仍会有负面评级行动出现。(完)