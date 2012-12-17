台湾债市: 公债RP利率平稳,央行会议前操作审慎

路透台北12月17日 - 虽然台湾央行将召开理监事会议,惟短率市场一片平静,令公债10天期附买回(RP)利率周一也持稳在既有水准.

一证券商交易员指出,央行理监事会议在即,但截至目前为止,都未见到央行有特别的宽松或紧缩调控动作,隔夜拆款利率处于相对低档.惟会议召开在即,大家的操作也趋于谨慎.

"会议前大家不会做太多,会比较保守."他说.

另一证券商交易员则表示,虽然进入下半月,但年底的资金紧缩效应还没出现,投信还没因应赎回将资金抽离,寿险也有找券需求.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%,少数在0.83%.

台湾央行将于周三(19日)召开第四季全体理监事会议.路透10月间的调查显示,有10家金融机构一致预期央行本次的重贴现率料维持在1.875%不变.