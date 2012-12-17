台湾债市: 公债RP利率平稳,央行会议前操作审慎

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北12月17日 - 虽然台湾央行将召开理监事会议,惟短率市场一片平静,令公债10天期附买回(RP)利率周一也持稳在既有水准.
一证券商交易员指出,央行理监事会议在即,但截至目前为止,都未见到央行有特别的宽松或紧缩调控动作,隔夜拆款利率处于相对低档.惟会议召开在即,大家的操作也趋于谨慎.
"会议前大家不会做太多,会比较保守."他说.
另一证券商交易员则表示,虽然进入下半月,但年底的资金紧缩效应还没出现,投信还没因应赎回将资金抽离,寿险也有找券需求.
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%,少数在0.83%.
台湾央行将于周三(19日)召开第四季全体理监事会议.路透10月间的调查显示,有10家金融机构一致预期央行本次的重贴现率料维持在1.875%不变.
交易商指出,本周紧缩因素有周二400亿台币101/9R公债交割、周三有60亿麦寮汽电公司债交割、周四则有90亿台币台湾大 公司债交割.(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。