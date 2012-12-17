版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 18日 星期二 07:59 BJT

台湾货币市场: 12月18日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北12月18日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变
化因素摘要如下: 
    * 宽松因素: 央行存单到期44亿台币
    * 紧缩因素:央行料发行存单10年期101/9期增额公债发行,金额4
00亿台币.

============================================================
==
    **宽松因素:
    *央行存单到期2兆(万亿)4,048.05亿台币 :   
    
     12/19                                         3,854.50 
     12/20                                           328.50 
     12/21                                         2,951.50 
     12/22                                           411.50 
     12/23                                         2,600.00 
     12/24                                           130.00 
     12/25                                            61.00 
     12/26                                         3,235.35 
     12/27                                           232.50 
     12/28                                         2,931.50 
     12/29                                           252.00 
     12/30                                         3,617.10 
     12/31                                           185.80 
      1/1                                              58.00
      1/2                                           2,902.80
      1/3                                             296.00
    *公债还本付息共327亿台币:
    
    12/19        87甲3期公债还本300亿台币
    12/19        87甲3期公债付息20.625亿台币
    12/28        99甲9期公债付息6.375亿台币

    *月底军公教薪饷拨款. 
    
    **紧缩因素:
    *菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐