《交易视点》中国转债投资不止盈,核心券亦不改--中金

路透北京12月18日 - 中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略周报认为，中国股市反弹还有时间余地，空间上至少市场情绪还没有完全亢奋，中国转债核心品种仍可继续持有，仍建议“不止盈”。

**策略观点**

我们延续上周周报《逐步低吸不改，节奏相机抉择》的判断。简言之，股市反弹还有时间余地，空间上至少市场情绪还没有完全亢奋，核心品种仍可继续持有，仍建议“不止盈”。

短期股市冲高较快、年底阶段资金面紧张、美国财政悬崖等如果带来调整，仍建议投资者积极关注增持机会。仓位较低的投资者仍应果断增持，先提升仓位到中性水平。

前期介入的股票投资者仍可继续持有转债，博弈股市走势的不确定性和蓝筹股行情，未来行情向主题投资板块演化，方建议撤出。

个券方面，南山、非银行大盘、工行是我们月报和近期建议增持的三个主要标的。

背后的逻辑在12月3日月报有所阐述，如果预期股市反弹，显然转债弹性应放在突出位置，建仓难易程度即流动性也是重要考量因素。而这几只转债的“防守反击能力”均较高，流动性均较好，应继续成为近期关注重点。

**热点个券**

南山、非银行大盘、工行转债是近期值得重点关注个券。

其中，南山转债相对估值有吸引力，轨道交通型材与“城镇化”切合；工行转债溢价率低，股性强，近期银行股是反弹主力，转债流动性好；非银行大盘转债相对估值有吸引力，转债本身“防守反击”能力突出，油、气价格改革等都有可能给正股带来交易性机会。

同仁转债：该转债将于12月18日在上交所上市交易。该转债定位水平有可能偏高且略高于我们之前的预期。在目前17.56元股价上，该转债平价水平为99.1元，预计转债定位在109-110元附近。正股上下波动1%，转债价格同向变动0.6元左右。

大股东减持策略是影响定价的一个变量。投机性参与的投资者是赢家，真正的赢家是大股东。如果定位符合预期，该转债短期相对性价比一般，考虑其行业的稀缺性，建议刚性配置资金如转债基金做标准配置。

而其他投资者可尝试性介入，并重点等待未来一段时间可能出现的低吸机会，105元及以下或者股市再次风格转换之后配置价值将明显提升。

重工正股上周一度出现大笔低价大宗交易，对正股产生负面冲击。看点仍自傲与促进转股意愿很强，但正股的上涨以股市情绪提振为前提，“强军”等交易性机会也值得关注。

此外，该转债相对平价溢价率水平略高，存在压缩的要求。该转债存在博弈价值，但相对价值在南山、非银行大盘、工行、川投等之后。

中鼎转债：大股东关键时刻增持正股，又一次化解回售压力。(完)