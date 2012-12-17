投行观点: 逆周期调控下中国宏观政策将转向中性,明年M2料增13%--花旗

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京12月17日 - 中国2012年中央经济工作会议周日闭幕,投资银行花旗周一就此发布报告称,中国未来的宏观政策将实行逆周期调控,预计明年M2(广义货币供应量)增长目标将降至13%.
报告指出,中国政府计划改善结构性减税并控制经常性支出,以确保社会融资总规模适当增长.在金融领域,预计将出台更多的监管措施,以帮助增强行业透明度并减少相关风险.
"逆周期政策说明下滑风险缩减,宏观政策可能逐步从偏向宽松转向中性,包括货币政策.我们预计明年M2增长目标将由今年的14%降至13%."报告称.
同时,在宏观经济方面,会议使用"持续健康发展"取代了"保持经济平稳较快发展",显示出政府更加关注增长质量.消费将扮演"基础性"角色,与此同时,投资将在稳增长中扮演"关键"角色.
这些表明政府希望促进更加平衡的增长,特别是旨在促进消费领域,以帮助提振增长.另外,在加强基础建设公共投资的同时,政府亦将增加并引导民间投资.
"我们认为,政府已准备好接受较慢的经济增速,可能将增长目标设定为7%,但政策则将可支持7.5-8%的增长."花旗预计.
中国2012年中央经济工作会议提出,明年要继续把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加强和改善宏观调控,促进经济持续健康发展. (完) (发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。