投行观点: 逆周期调控下中国宏观政策将转向中性,明年M2料增13%--花旗

路透北京12月17日 - 中国2012年中央经济工作会议周日闭幕,投资银行花旗周一就此发布报告称,中国未来的宏观政策将实行逆周期调控,预计明年M2(广义货币供应量)增长目标将降至13%.

报告指出,中国政府计划改善结构性减税并控制经常性支出,以确保社会融资总规模适当增长.在金融领域,预计将出台更多的监管措施,以帮助增强行业透明度并减少相关风险.

"逆周期政策说明下滑风险缩减,宏观政策可能逐步从偏向宽松转向中性,包括货币政策.我们预计明年M2增长目标将由今年的14%降至13%."报告称.

同时,在宏观经济方面,会议使用"持续健康发展"取代了"保持经济平稳较快发展",显示出政府更加关注增长质量.消费将扮演"基础性"角色,与此同时,投资将在稳增长中扮演"关键"角色.

这些表明政府希望促进更加平衡的增长,特别是旨在促进消费领域,以帮助提振增长.另外,在加强基础建设公共投资的同时,政府亦将增加并引导民间投资.

"我们认为,政府已准备好接受较慢的经济增速,可能将增长目标设定为7%,但政策则将可支持7.5-8%的增长."花旗预计.