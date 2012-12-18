《交易视点》中国利率产品中长端收益率仍有上行压力--中信证券

路透北京12月18日 - 中国中信证券最新发布的利率市场周报认为，不论是从国内基本面，还是从海外经济来看，近期数据和政策对利率产品都构成利空。但考虑到流动性局面将是稳定可预期的，收益率曲线可能将阶段性趋于陡峭化。

具体到现券策略上，建议交易型机构对利率产品持轻仓谨慎的交易态度，规避中长期利率产品。对配置型机构而言，目前7年国债的配置价值将好于10年期品种。非国开金融债隐含税率在长期均值水平上方，配置型机构可适量参与。

**经济增长持续反弹**

11月份工业增加值同比增速为10.1%，比10月份上升0.5%，季调后环比折年率为15.7%。从9月份以来，工业增加值环比折年率已经连续三个月高于15%，与6-8月相比，经济的环比增速明显加快。

从近期的数据看，12月汇丰PMI指数的初值上升至50.9，为去年11月份以来的最高值，此外，新订单减库存指数有所上升，表明经济回升的动能进一步增强。

**CPI同比小幅回升**

11月份CPI同比增速上升为2.0%，与我们的预期一致，同比出现了回升的势头。季调后CPI环比折年率为2.8%，高于10月份0.1%的环比折年率。

随着食品价格的持续反弹，12月CPI同比将继续小幅回升，预计落在2.3%-2.5%的区间，明年一季度CPI同比均值仍将在这一区间附近。

**市场研判**

由于国内经济增长和通胀的回升，以及海外超宽松货币政策的延续，风险偏好有望继续提升，我们对年内利率产品走势继续持谨慎态度。

从基本面来看，国内经济增长走出底部已基本成为定局，GDP同比回升的趋势将至少延续至明年一季度。与此同时，通胀也进入温和回升的通道。

从海外市场来看，美联储将货币政策与增长、就业及通胀目标挂钩，意味着在美国经济走出偏弱局面之前，货币政策都将是积极的。

因此，不论是从国内基本面，还是从海外经济来看，近期数据和政策对利率产品都构成利空。

此外，全球风险偏好，尤其是国内风险情绪的提升也使利率产品有继续走弱的压力。

从曲线形态看，考虑到流动性局面将是稳定可预期的，收益率曲线可能将阶段性趋于陡峭化。

具体到现券策略上，我们仍建议交易型机构对利率产品持轻仓谨慎的交易态度，规避中长期利率产品。

而对配置型机构而言，从中长期国债来看，目前7-10年国债利差仍保持在较低水平，7年国债的配置价值将好于10年期品种。