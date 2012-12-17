中国汇市: 人民币即期早盘走升未现干预,客盘净结汇支撑较强

* 人民币即期走高,一度逼近涨停

* 未见大行购汇干预汇价

* 客盘净结汇支撑较强

路透北京12月17日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价高开高走,盘间一度逼近日间涨幅上限.交易员称,今天尚未观察到明显的大行购汇,客盘净结汇仍对人民币形成支撑,预计后期只要市场恢复自行交投,监管层干预就会逐步消失.

上海一大行交易员称,"上周监管层出来频次多一些,出来总是为了让市场自己运行,如果市场能恢复自行交投,监管层就不管了."

交易员并称,当前当市况较上周前的涨停行情已经趋于正常,惟临近年底活跃度相对稍低,加之银行担心监管层再度出手后汇价大幅波动,操作风格保持谨慎.

北京时间12:05,人民币兑美元即期报6.2293元,上日收报6.2415元.今日人民币兑美元中间价 为6.2892元,上日中间价为6.2923元.

周末举行的中央经济工作会议提出,明年要保持人民币汇率基本稳定.上海一股份行交易员对此认为新意有限,"可以排除一下升值很多或者贬值很多的可能性,其他都在这句话解释的范围之内."

该交易员并称,整体上看今年汇率就变动不大,从年初时6.3元水平到现在6.23元,"央行解释范围还是很宽的."

东京汇市中日圆周一全线走软,兑美元跌至逾一年半以来最低位,主张激进货币宽松政策的日本自民党,周日在大选中获得压倒性胜利.

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3130/60,上日尾盘为6.3120.

北京时间12:05,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2125/65元,上一交易日尾盘报6.2205元.