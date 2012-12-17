中国汇市: 人民币即期早盘走升未现干预,客盘净结汇支撑较强

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 人民币即期走高,一度逼近涨停
* 未见大行购汇干预汇价
* 客盘净结汇支撑较强
路透北京12月17日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价高开高走,盘间一度逼近日间涨幅上限.交易员称,今天尚未观察到明显的大行购汇,客盘净结汇仍对人民币形成支撑,预计后期只要市场恢复自行交投,监管层干预就会逐步消失.
上海一大行交易员称,"上周监管层出来频次多一些,出来总是为了让市场自己运行,如果市场能恢复自行交投,监管层就不管了."
交易员并称,当前当市况较上周前的涨停行情已经趋于正常,惟临近年底活跃度相对稍低,加之银行担心监管层再度出手后汇价大幅波动,操作风格保持谨慎.
北京时间12:05,人民币兑美元即期报6.2293元,上日收报6.2415元.今日人民币兑美元中间价 为6.2892元,上日中间价为6.2923元.
周末举行的中央经济工作会议提出,明年要保持人民币汇率基本稳定.上海一股份行交易员对此认为新意有限,"可以排除一下升值很多或者贬值很多的可能性,其他都在这句话解释的范围之内."
该交易员并称,整体上看今年汇率就变动不大,从年初时6.3元水平到现在6.23元,"央行解释范围还是很宽的."
东京汇市中日圆周一全线走软,兑美元跌至逾一年半以来最低位,主张激进货币宽松政策的日本自民党,周日在大选中获得压倒性胜利.
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3130/60,上日尾盘为6.3120.
北京时间12:05,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2125/65元,上一交易日尾盘报6.2205元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完) (发稿 李文科/李然; 审校 曾祥进)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。