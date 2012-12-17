中国货币市场: 资金利率变化不大,逆回购预期令21天回购利率止升回稳

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海12月17日 - 中国银行间市场周一早盘质押式回购利率 主要品种 变化甚微,流动性延续上周宽松局面.跨年资金需求渐旺盛.鉴于本周仍可能进行28天期逆回 购操作,此前节节攀升的21天回购利率恢复稳定. 交易员亦表示,从前期央行公开市场操作来看,操作的种类和规模旨在满足市场实际需求 ,因此既然本周已允许一级交易商申报需求,市场对于进行28天期逆回购的期待较高.因此虽 然机构对跨年资金较有需求,但21天期回购利率却止升回稳. 同时虽然七天及14天等年内到期资金需求不济,但由于市场不愿偏离逆回购利率太远,在 逆回购利率不变的前提下,七天和14天回购利率再下探空间有限. "今天(市场)变化很小,和上周的情况差不多...跨年和跨5号(例行存款贮备金缴款日)的 资金需求将加大,所以明天公开市场(机构)对28天逆回购应该是有需求的,现在央行公开市场 操作都是市场有需求就基本做的,因此本周资金面应该还是平稳吧."上海一银行交易员称. 21天品种回购加权利率 最新报4.0367%,前收市日加权平均利率报4.3661 %. 业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求 ,其中逆回购期限依旧为7天、14天和28天期三个品种,正回购期限为28天和91天.[ID:nL4T09 O1PT] 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ========================================================== 质押式回购加权平均利率： 其中:隔夜 2.2673 2.2654 -0.19 七天 3.0263 3.0013 +2.50 14天 3.0736 3.0355 +3.81 ==========================================================(完) (发稿 刘昕; 审校 黄凯)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。