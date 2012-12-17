路透基点: 中铁为建设深圳地铁敲定150亿元人民币贷款--RLPC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港12月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说,中国中铁公司已敲定五年期150亿元人民币(24亿美元)定期贷款案,融资资金将作为支持深圳11号线地铁的建设工作.
牵头行兼簿记行、贷款管理行为中信银行,承贷36亿元人民币.中国进出口银行深圳分行也获牵头行头衔,承贷75亿元人民币.整笔贷款的承销额度由两家银行平均分摊.
中国农业银行、平安银行深圳分行、北京银行深圳分行为参贷行,分别承贷20亿、10亿和9亿元人民币.
本项分期贷款有土地作为担保,利率为中国人行基准利率的100%.
一如先前的报导,在香港和上海上市的中铁是深圳11号地铁线的建设-移交(BT)承包商.该地铁线于2011年底始建,并料在2016年开始运营.
深圳地铁11号线是该市发改委2011年4月公布的深圳市城市轨道交通近期建设规划(2011-2016年)中的一部分.规划中称,同期还将进行6号线、7号线、8号线和9号线的建设.消息人士稍早时曾称,这些项目还有两笔融资案正在洽谈中.
深圳市地铁集团有限公司也曾在2011年12月发行过100亿元人民币中期票据.华夏银行和工商银行是此案的联席主承销行.
据当地媒体报导,此轮深圳轨道建设地铁和上盖物业开发总投资为1,844亿元人 民币.(完)
(编译 李婷仪; 审校 王冠中)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。