路透基点: 中铁为建设深圳地铁敲定150亿元人民币贷款--RLPC

路透香港12月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说,中国中铁公司已敲定五年期150亿元人民币(24亿美元)定期贷款案,融资资金将作为支持深圳11号线地铁的建设工作.

牵头行兼簿记行、贷款管理行为中信银行,承贷36亿元人民币.中国进出口银行深圳分行也获牵头行头衔,承贷75亿元人民币.整笔贷款的承销额度由两家银行平均分摊.

中国农业银行、平安银行深圳分行、北京银行深圳分行为参贷行,分别承贷20亿、10亿和9亿元人民币.

本项分期贷款有土地作为担保,利率为中国人行基准利率的100%.

一如先前的报导,在香港和上海上市的中铁是深圳11号地铁线的建设-移交(BT)承包商.该地铁线于2011年底始建,并料在2016年开始运营.

深圳地铁11号线是该市发改委2011年4月公布的深圳市城市轨道交通近期建设规划(2011-2016年)中的一部分.规划中称,同期还将进行6号线、7号线、8号线和9号线的建设.消息人士稍早时曾称,这些项目还有两笔融资案正在洽谈中.

深圳市地铁集团有限公司也曾在2011年12月发行过100亿元人民币中期票据.华夏银行和工商银行是此案的联席主承销行.

据当地媒体报导,此轮深圳轨道建设地铁和上盖物业开发总投资为1,844亿元人 民币.(完)