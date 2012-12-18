《交易视点》风险偏好上行可能冲击中票及中低评级债--中信证券

路透北京12月18日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，中国经济增速和通货膨胀回升以及美联储量化宽松政策，可能提升投资者风险偏好，致使现阶段市场整体环境略偏空，其中股市上行可能将对债券市场形成较为直接的冲击，而年末资金面波动可能也将对中票等信用债以及低等级债券的走势形成一定压力。

**资金面波动仍不改短融配置价值**

从资金面看，近期公开市场操作的持续回笼以及11月份意外下降的外汇占款均可能对市场预期形成一定负面影响，但只要逆回购操作继续遵循宽松时期回笼资金、紧张时期投放资金的操作模式，资金面预计将继续维持相对宽松的状态；

同时近期仍然需要关注年末时点因素以及财政存款大规模投放效应跨年后趋于减弱可能带来的冲击，资金面可能因此有一定程度波动；

对于短融市场来说，当前相对较高的收益率水平使得其安全边际相对较高，对于债券投资者来说，配置价值仍然较为明显。

**中票市场面临调整风险**

对于中票市场的未来趋势，从国内因素看，虽然信贷规模可能仍然维持相对低位，但以企业债券、信托贷款及委托贷款在内的多种融资渠道使得社会融资总量将持续保持相对较高水平，继续推动经济增速和通货膨胀回升，这将债券市场形成相对负面的基本面环境；

尤其需要关注的是，以股票市场和大宗商品市场上涨带动的市场风险情绪上升可能的影响，考虑到近期风险资产价格的上行确有基本面上行的支撑，其持续的时间可能相对更长；

从海外因素看，风险情绪同样有一定的上行趋势，美联储QE4的推出、欧元汇率再度突破1.30等，均在一定程度上体现了这一趋势；

海内外风险情绪的共同上行可能对市场形成明显的压力，加之年末时点资金面可能的波动，需要关注中票市场可能面临调整的风险。

**中低评级债券亦面临调整风险**

中低评级城投债近期小幅调整，但上周后半周需求有所回升，其中6-7年期提前还本的中西部低级城投债收益率达到6.95-7.0%，从目前的利差水平看，仍然处于相对较低水平，从趋势看，相对较低的利差水平使得其进一步缩窄的空间相对有限。

因此，经济见底反弹和风险偏好上升等因素对于债券市场的利空可能同样作用于城投债市场，因此可能随中高评级市场同样进行一定的调整。

交易所低等级债券市场12月份以来同样进入调整期，其原因可能有两方面，第一，前期收益率下降程度已较高，存在获利了结的可能性；第二，交易所市场资金面12月份略偏紧、同时股市表现相对较好。

从趋势看，现阶段市场整体环境可能略偏空，其中股市上行可能将对债券市场形成较为直接的冲击，而年末资金面波动可能也将对交易所低等级债券的走势形成一定压力，因此总体交易机会不大。

**个券点金**

上周共有55只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量991.48亿元。

短融中我们推荐12中城建CP001、12太西煤CP003、12皖交投CP002、12川恒鼎CP002；

中票中我们推荐12中城建MTN2；私募票据中我们推荐12晋煤PPN001和12皖高速PPN001；

企业债中我们推荐12湖州城投债，公司债中我们推荐12基地债。 (完)