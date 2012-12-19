重温稿-《台湾利率预测》通膨和缓且景气回暖,央行料稳利率不变

* 事件:中央银行第四季全体理监事会议

* 时间:19日(周三)下午5点左右

调查结果:

根据路透访查12家金融机构,全数都预估台湾央行第四季全体理监事会议将维持重贴现率在1.875%不变,重贴现率维持在逾三年以来的高位.这也料会是央行第六度维持利率不动.

台湾央行在本周提交立法院的报告中指出,今年消费者物价涨幅略高,但核心物价涨幅尚属温和;保持通膨稳定和汇率稳定,有助增进经济与金融的稳定.

台湾央行总裁彭淮南随后也在立法院中表示,预估本波的景气反弹是U型反弹,明年的景气反弹力道不小. 而明年的通膨率方面,主计总处估计明年CPI

台湾仰赖的出口表现方面,11月的出口金额仅仅年增0.9%,远逊于预期,财政部表示,主因全球景气回稳步调缓慢令出口回温速度缓和.

全球央行动态方面,美国联邦储备理事会(美联储,FED)甫于本周三宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%.美联储同时还推出新一轮购债计划来刺激经济.

菲律宾央行周四维持指标利率在3.5%的纪录低位不变,符合市场预期.通胀预计温和,且内需强劲料使经济保持强劲增长.

以下为各金融机构对于本次台湾央行利率决策预估:

金融机构 调整幅度(基点) 重贴现率(%)

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元富投顾 0 1.875

中国信托银行 0 1.875

星展银行 0 1.875

日盛投顾 0 1.875

凯基投顾 0 1.875

兆丰投顾 0 1.875

苏格兰皇家银行 0 1.875

永丰金控 0 1.875

大众银行 0 1.875

台新投顾 0 1.875

元大金控 0 1.875

兆丰投顾 0 1.875

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