投行观点: 中国城镇化将从户籍改革入手,加快农民工就地市民化--中金

路透北京12月17日 - 中国备受关注的中央经济工作会议周日在北京闭幕.投资银行--中金公司对会议内容进行解读后指出,未来的中国城镇化道路将更加注重为农业转移人口提供更多公共服务和权利保障,预计明年的城市化推进将首先从户籍改革入手,加快推进农民工就地市民化,扩大中小城市和部分省会城市农民工就地入籍试点范围.

中金在研究报告中并指出,更加关注增长的质量和效益已成为共识,但宽松政策难以言退,稳增长仍然是重中之重,总体上偏宽松的宏观政策仍将延续.

"推进新型城镇化作为重要改革措施本次被单独提出,可能成为明年扩大内需、深化体制改革的主要切入点,"中金首席经济学家彭文生在报告中称.

深化改革、扩大消费、调整经济结构是市场对新一届政府寄予的重要期望,其中城镇化被寄予引领改革厚望.中央经济工作会议强调,城镇化"是扩大内需的最大潜力所在,要围绕提高城镇化质量,因势利导、趋利避害,积极引导城镇化健康发展".此前中共十八大报告中也提出,要"加快改革户籍制度、有序推进农业转移人口市民化",以及"改革征地制度,提高农民在土地增值收益中的分配比例".

中央经济工作会议还指出,明年要继续把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;要以提高经济增长质量和效益为中心,进一步深化改革开放和创新驱动,积极扩大内需,加大经济结构战略性调整力度,着力保障和改善民生.

中金预计,今年全年中国经济增长率将在7.7%,略高于7.5%的年初预定目标.至于2013年成长目标预计维持在7.5%,但从2014年起可能进一步下调.

彭文生进一步分析称,当前失业情况不严重,但通胀压力也不大,说明近期7.5%左右的经济增速离潜在增长率不远;同时,在增长连续几个季度下降,政府换届的大背景下,进一步下调增长目标可能影响居民和企业部门的预期和信心,进而影响他们的消费和投资行为,因此2013年目标可能维持在7.5%不变.

但中国经济潜在增速放缓的观点已被各方所普遍接受,房地产调控等长期的结构调整政策也必然会对短期的经济增长构成影响,因此,2014年起经济增长目标有可能进一步下调.

**明年宏观政策"宽财政、稳货币"**

中金预计,明年广义货币M2增速目标将被设定在13-14%,略低于2012年14%的目标设定和截至今年11月的实际增速13.9%,表明在房地产泡沫依然大量存在、银行惜贷情绪浮现、私人部门对外资产配置带来的资金流出压力、影子银行大幅扩张等诸多内外因素影响下,货币政策同时存在"过紧"和"过松"的压力,货币当局对于明年的货币政策放松仍将非常谨慎.

不过出于稳增长的需要,中央经济工作会议也提出要"适当扩大社会融资总规模,保持贷款适度增加".因此中金预测,明年的新增贷款将比今年8.3万亿元人民币有明显增长,达到9万亿元左右.

财政政策方面,中金预计宽松财政政策对"稳增长"的作用主要通过基础设施投资增速加快的渠道,将拉动重工业的增速,带动企业逐步进入加库存的周期.此外,明年即将推广至全国的"营改增"等结构性减税本身既是"宽财政"的一部分,也构成结构改革的重要内容.

中金预计,今年实际有效的财政赤字约1万亿元有望实现,明年更将接近1.3万亿元,增加部分相当于今年GDP的0.4%.