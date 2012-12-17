《中国待发行主板新股一览表》--12月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京12月17日 - 以下为已通过中国证监会发行审核委员会批准,待在沪市主板发行的新股一览 表: 审核通过日期 公司名称 发行量(万股) 募集资金拟使用量(万元)保荐人 7月27日 慈铭健康体检 4,000 17,549 海通证券 6月20日 太平洋石英股 5,595 51,435 中信证券 份 6月20日 晶方科技 6,317 66,736 国信证券 5月21日 中材节能 不超过10,900 100,950 光大证券 5月18日 应流机电 10,667 ~ 国元证券 5月16日 纽威阀门 不超过12,000 83,920 中信建投 5月9日 贵人鸟股份 不超过10,000 ~ 瑞银证券 5月4日 中邮速递 不超过400,000 997,832 中信证券 2011年11月25 乔丹体育 11,250 106,424 中银国际 日 8月29日 陕煤股份 不超过200,000 1,725,100 中金公司 中银国际 注: 本表新股包括通过发审委批准,尚未刊登招股意向书.(完) 欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选 (发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。