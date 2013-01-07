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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 12:31 BJT

《中国待发行主板新股一览表》--1月7日

路透北京1月7日 - 以下为已通过中国证监会发行审核委员会批准,待在沪市主板发行的新股一览表
:
       
 审核通过日期   公司名称      发行量(万股)    募集资金拟使用量(万元)保荐人
 7月27日        慈铭健康体检  4,000           17,549                   海通证券
 6月20日        太平洋石英股  5,595           51,435                   中信证券
                份                                                     
 6月20日        晶方科技      6,317           66,736                   国信证券
 5月21日        中材节能      不超过10,900    100,950                  光大证券
 5月18日        应流机电      10,667          ~                        国元证券
 5月16日        纽威阀门      不超过12,000    83,920                   中信建投
 5月9日         贵人鸟股份    不超过10,000    ~                        瑞银证券
 5月4日         中邮速递      不超过400,000   997,832                  中信证券
 2011年11月25   乔丹体育      11,250          106,424                  中银国际
 日                                                                    
 8月29日        陕煤股份      不超过200,000   1,725,100                中金公司
                                                                       中银国际
  
    注: 本表新股包括通过发审委批准,尚未刊登招股意向书.
    
       欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选.(完)  

 (发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯)
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