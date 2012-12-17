《中国基金发行日程表》--12月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 *中银理财 中银基金 招商银行 中国银行 12/12-12/19 7天债券基金 *华夏沪深 华夏基金 工商银行 国泰君安证券、中信建投证券 12/17-12/19 等 300ETF *华宝兴业 华宝兴业基金 建设银行 海通证券、申银万国证券等 12/19-12/21 现金添益基金 *华安7日鑫 华安基金 建设银行 中国银行、信达证券等 12/17-12/24 短期理财基金 *长城岁岁金 长城基金 工商银行 交通银行、中信建投证券等 12/20-01/18 理财债券基金 新华纯债添利 新华基金 工商银行 建设银行、国泰君安证券等 11/20-12/18 债券发起式基金 南方安心保本 南方基金 招商银行 工商银行、华泰证券等 11/22-12/18 混合基金 汇添富收益 汇添富基金 工商银行 东方证券、中信证券等 12/11-12/18 快线货币基金 建信月盈 建信基金 民生银行 建设银行、交通银行等 12/10-12/18 安心理财基金 华安信用 华安基金 中国银行 交通银行、邮储银行等 12/11-12/20 增强债券基金 长盛同丰 长盛基金 中国银行 建设银行、国元证券等 12/03-12/20 分级债券基金 纽银稳定 纽银梅隆 建设银行 西部证券、中信建投证券等 11/26-12/21 增利发起式基金 西部基金 中海惠裕纯债 中海基金 招商银行 建设银行、国联证券 11/28-12/21 分级债券基金 国泰民安 国泰基金 农业银行 建设银行、中投证券等 12/10-12/21 增利债券基金 方正富邦 方正富邦基金 建设银行 方正证券、中信建投证券等 12/12-12/24 货币基金 注: 1."*"表新增或更新. 2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内 基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降. 3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、 大成、工银瑞信、银华.(完) (发稿 李宏薇; 审校 曹巍浩)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。