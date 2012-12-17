《中国基金发行日程表》--12月17日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 *中银理财 中银基金 招商银行 中国银行 12/12-12/19 7天债券基金 *华夏沪深 华夏基金 工商银行 国泰君安证券、中信建投证券 12/17-12/19 等 300ETF *华宝兴业 华宝兴业基金 建设银行 海通证券、申银万国证券等 12/19-12/21 现金添益基金 *华安7日鑫 华安基金 建设银行 中国银行、信达证券等 12/17-12/24 短期理财基金 *长城岁岁金 长城基金 工商银行 交通银行、中信建投证券等 12/20-01/18 理财债券基金 新华纯债添利 新华基金 工商银行 建设银行、国泰君安证券等 11/20-12/18 债券发起式基金 南方安心保本 南方基金 招商银行 工商银行、华泰证券等 11/22-12/18 混合基金 汇添富收益 汇添富基金 工商银行 东方证券、中信证券等 12/11-12/18 快线货币基金 建信月盈 建信基金 民生银行 建设银行、交通银行等 12/10-12/18 安心理财基金 华安信用 华安基金 中国银行 交通银行、邮储银行等 12/11-12/20 增强债券基金 长盛同丰 长盛基金 中国银行 建设银行、国元证券等 12/03-12/20 分级债券基金 纽银稳定 纽银梅隆 建设银行 西部证券、中信建投证券等 11/26-12/21 增利发起式基金 西部基金 中海惠裕纯债 中海基金 招商银行 建设银行、国联证券 11/28-12/21 分级债券基金 国泰民安 国泰基金 农业银行 建设银行、中投证券等 12/10-12/21 增利债券基金 方正富邦 方正富邦基金 建设银行 方正证券、中信建投证券等 12/12-12/24 货币基金 注: 1."*"表新增或更新. 2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内 基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降. 3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、 大成、工银瑞信、银华.(完) (发稿 李宏薇; 审校 曹巍浩)