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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 15:42 BJT

《中国基金发行日程表》--12月17日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:  
              名称          基金公司     托管行             分销机构             发行时间    备注
                                                                                                  
         *中银理财        中银基金      招商银行   中国银行                    12/12-12/19        
         7天债券基金                                                                              
                                                                                                  
         *华夏沪深        华夏基金      工商银行   国泰君安证券、中信建投证券  12/17-12/19        
                                                   等                                        
         300ETF                                                                                   
                                                                                                  
         *华宝兴业        华宝兴业基金  建设银行   海通证券、申银万国证券等    12/19-12/21        
         现金添益基金                                                                             
                                                                                                  
         *华安7日鑫       华安基金      建设银行   中国银行、信达证券等        12/17-12/24        
         短期理财基金                                                                             
                                                                                                  
         *长城岁岁金      长城基金      工商银行   交通银行、中信建投证券等    12/20-01/18        
         理财债券基金                                                                             
                                                                                                  
         新华纯债添利     新华基金      工商银行   建设银行、国泰君安证券等    11/20-12/18        
         债券发起式基金                                                                           
                                                                                                  
         南方安心保本     南方基金      招商银行   工商银行、华泰证券等        11/22-12/18        
         混合基金                                                                                 
                                                                                                  
         汇添富收益       汇添富基金    工商银行   东方证券、中信证券等        12/11-12/18        
         快线货币基金                                                                             
                                                                                                  
         建信月盈         建信基金      民生银行   建设银行、交通银行等        12/10-12/18        
         安心理财基金                                                                             
                                                                                                  
         华安信用         华安基金      中国银行   交通银行、邮储银行等        12/11-12/20        
         增强债券基金                                                                             
                                                                                                  
         长盛同丰         长盛基金      中国银行   建设银行、国元证券等        12/03-12/20        
         分级债券基金                                                                             
                                                                                                  
         纽银稳定         纽银梅隆      建设银行   西部证券、中信建投证券等    11/26-12/21        
         增利发起式基金   西部基金                                                                
                                                                                                  
         中海惠裕纯债     中海基金      招商银行   建设银行、国联证券          11/28-12/21        
         分级债券基金                                                                             
                                                                                                  
         国泰民安         国泰基金      农业银行   建设银行、中投证券等        12/10-12/21        
         增利债券基金                                                                             
                                                                                                  
         方正富邦         方正富邦基金  建设银行   方正证券、中信建投证券等    12/12-12/24        
         货币基金                                                                                 
    注: 1."*"表新增或更新.
        2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内
          基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降.
        3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、
          大成、工银瑞信、银华.(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 曹巍浩)

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