路透基点:香港AIG Tower再融资案已获四家银行参与--RLPC

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透12月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说,花旗集团为Bayshore Development Group牵头安排的30亿港元(3.87亿美元)俱乐部贷款案,已有四家银行参加联贷.
这四家银行为:德意志银行、中国工商银行、华侨银行(OCBC)、三井住友银行.
花旗银行稍早时已为本笔贷款预先融资.贷款所得款项将作为上月到期的一笔贷款的再融资.
这笔新贷款由香港美国国际集团大厦(AIG Tower)作为担保,综合收益约为170基点.
消息人士说,贷款转移将在明年完成.(完)
(编译 李婷仪; 审校 高琦)
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。