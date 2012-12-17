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债券 | 2012年 12月 17日 星期一 12:49 BJT

路透基点:香港AIG Tower再融资案已获四家银行参与--RLPC

路透12月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说,花旗集团为Bayshore Development Group牵头安排的30亿港元(3.87亿美元)俱乐部贷款案,已有四家银行参加联贷.

这四家银行为:德意志银行、中国工商银行、华侨银行(OCBC)、三井住友银行.

花旗银行稍早时已为本笔贷款预先融资.贷款所得款项将作为上月到期的一笔贷款的再融资.

这笔新贷款由香港美国国际集团大厦(AIG Tower)作为担保,综合收益约为170基点.

消息人士说,贷款转移将在明年完成.(完)

(编译 李婷仪; 审校 高琦)

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