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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 12:53 BJT

更新版 1-中国货币市场: 资金利率变化不大,逆回购预期令21天回购利率止升回稳

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
    路透上海12月17日 - 中国银行间市场周一早盘质押式回购利率 主要品种
变化甚微,流动性延续上周宽松局面.跨年资金需求渐旺盛.鉴于本周仍可能进行28天期逆回
购操作,此前节节攀升的21天回购利率恢复稳定.
    
    交易员亦表示,从前期央行公开市场操作来看,操作的种类和规模旨在满足市场实际需求
,因此既然本周已允许一级交易商申报需求,市场对于进行28天期逆回购的期待较高.因此虽
然机构对跨年资金较有需求,但21天期回购利率却止升回稳.
    
    同时,虽然七天及14天等年内到期资金需求不济,但由于市场不愿偏离逆回购利率太远,
在逆回购利率不变的前提下,七天和14天回购利率再下探空间有限.
    
    "今天(市场)变化很小,和上周的情况差不多...跨年和跨5号(例行存款准备金调整日)的
资金需求将加大,所以明天公开市场(机构)对28天逆回购应该是有需求的,现在央行公开市场
操作都是市场有需求就基本做的,因此本周资金面应该还是平稳吧."上海一银行交易员称.
    
    21天品种回购加权利率 最新报4.0367%,前收市日加权平均利率报4.3661
%.
    
    业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求
,其中逆回购期限依旧为7天、14天和28天期三个品种,正回购期限为28天和91天.[ID:nL4T09
O1PT]
    
    以下为主要货币市场利率报价:
    
     北京时间12:39              今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    ==========================================================
    质押式回购加权平均利率                                     
    其中:隔夜                    2.2673      2.2654        0.19
    七天                         3.0263      3.0013        2.50
    14天                         3.0736      3.0355        3.81
    回购定盘利率                                               
    其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS     2.2800      2.2800        0.00
    >                                                
    七天                         3.0500      3.0100        4.00
    14天                         3.0500      3.0000        5.00
    Shibor                                                     
    其中:隔夜                    --          --          --
    七天                         3.0185      3.0000        1.85
    三个月                       3.8608      3.8572        0.36
 
    ==========================================================(完) 

 (发稿 刘昕; 审校 黄凯/张喜良)

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