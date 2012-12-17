更新版 1-中国货币市场: 资金利率变化不大,逆回购预期令21天回购利率止升回稳

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价) 路透上海12月17日 - 中国银行间市场周一早盘质押式回购利率 主要品种 变化甚微,流动性延续上周宽松局面.跨年资金需求渐旺盛.鉴于本周仍可能进行28天期逆回 购操作,此前节节攀升的21天回购利率恢复稳定. 交易员亦表示,从前期央行公开市场操作来看,操作的种类和规模旨在满足市场实际需求 ,因此既然本周已允许一级交易商申报需求,市场对于进行28天期逆回购的期待较高.因此虽 然机构对跨年资金较有需求,但21天期回购利率却止升回稳. 同时,虽然七天及14天等年内到期资金需求不济,但由于市场不愿偏离逆回购利率太远, 在逆回购利率不变的前提下,七天和14天回购利率再下探空间有限. "今天(市场)变化很小,和上周的情况差不多...跨年和跨5号(例行存款准备金调整日)的 资金需求将加大,所以明天公开市场(机构)对28天逆回购应该是有需求的,现在央行公开市场 操作都是市场有需求就基本做的,因此本周资金面应该还是平稳吧."上海一银行交易员称. 21天品种回购加权利率 最新报4.0367%,前收市日加权平均利率报4.3661 %. 业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求 ,其中逆回购期限依旧为7天、14天和28天期三个品种,正回购期限为28天和91天.[ID:nL4T09 O1PT] 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:39 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ========================================================== 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2673 2.2654 0.19 七天 3.0263 3.0013 2.50 14天 3.0736 3.0355 3.81 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS 2.2800 2.2800 0.00 > 七天 3.0500 3.0100 4.00 14天 3.0500 3.0000 5.00 Shibor 其中:隔夜 -- -- -- 七天 3.0185 3.0000 1.85 三个月 3.8608 3.8572 0.36 ==========================================================(完) (发稿 刘昕; 审校 黄凯/张喜良)