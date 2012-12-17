路透基点: 分众传媒融资案激发亚洲杠杆融资业务回暖期望

路透香港12月17日 - 汤森路透旗下基点报导,尽管一家投资机构中途退出35亿美元的分众传媒杠杆收购(LBO)融资案,但此案的成功激励市场看好中国杠杆收购市场将回暖.

这是与中国企业相关的最大LBO案,预料未来几个月将刺激更多其他中国收购案,多家可能进行私有化的在美上市中国企业,已经开始暖身.

"有好几家中国企业正在进行私有化,但没有一家像分众传媒这么大.分众传媒的成功经验,将证明私有化是可行的,而且可以透过境外贷款市场融资,"香港一名银行杠杆融资业务人士称.

分众传媒LBO案的投资团队阵容异常庞大.上周当鼎晖投资因不明原因宣布退出时,这个特色变成一大好处.另外五家金主仍坚持留下,提供最高16.5亿美元融资的九家银行亦继续留下.

经过一连串公司治理丑闻打击,在美上市中资企业的股价承压,多家企业目前寻求金主协助进行私有化退市.许多企业准备三至五年后在香港或上海重新挂牌上市.

自9月以来,数家公开上市的中资企业已宣布将私有化,包括永业国际、中国胜达包装集团及思源.

已经在进行的私有化案子包括:以凯雷为首的投资团队收购纽约上市公司7天连锁酒店、乳业公司飞鹤国际私有化、及肉品加工商众品的4.05亿美元收购案.

但案件增加未必为亚洲银行业的杠杆融资业务带来更多机会.例如,中国国家开发银行为众品私有化提供3.20亿美元贷款.另外根据银行人士指出,7天连锁酒店的收购案并不需要太多举债融资.

此外,在中资企业相关的收购及杠杆融资案中,海外控股公司结构是常见形式,银行业对此的接受程度日高,但关键仍在于信用品质.

"在美上市中资企业的私有化,确实为亚洲杠杆融资业务提供不少案子,"香港一名银行高层人士称."但因为一些潜力案件的实地查察及公司治理,使债务融资遭遇一些阻碍."

另一位杠杆融资银行人士表示,"7天连锁酒店在纽约证交所上市后的几年内,只有派发股息一次.如果一家海外控股公司的LBO融资案基础是来自一家在中国营运公司的股息汇回,你要如何为一家没有派息股息纪录的公司提供杠杆融资?没有其他途径能够偿还债务."

**坚持参与**

鼎晖投资在最后一刻退出分众传媒的案子后,承贷的九家银行必须重新修改文件,以及配合贷款金额可能调整,这也表示,业者必须重新申请授信批准.

这个案子的银行业人士认为,这些必要的调整不会使收购案流产.但目前并不清楚鼎晖投资当时承诺出资多少.

知情人士指出,分众传媒创办人及公司主席江南春、凯雷集团及方源资本是出资主力.江南春持有公司18%股权.

收购案贷款可能在1月进入一般银团阶段.只有一笔10亿美元五年期定期贷款将进行联贷.LBO融资的剩余部分为一笔4.5亿美元的现金过桥贷款以及一笔2亿美元五年期备用信用证.

这项融资案的结构曾经在承销阶段调整过一次,因银行业反应强烈,特别是三家中资银行.原先的结构是一笔2-3亿美元债券过桥贷款、一笔9亿美元定期贷款、及一笔4.5亿美元现金过桥贷款.修改之后,以备用信用证取代债券过桥贷款.