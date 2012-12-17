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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 12:56 BJT

《汇市简讯》英镑/美元趋升,下道阻力为1.6218美元

0400GMT

* 日圆交叉盘主导亚洲市场交易,此前日本自民党党魁安倍晋三在周日选举大获全胜

* 5,10及20日均线趋升

* 10月高位1.6218为初步阻力

* 慢性随机指标呈现超买,为多头埋下一项疑虑

* 需收在20日均线1.6055下方,才会结束这股趋势 (完)

(编译 龚芳; 审校)

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