《汇市简讯》英镑/美元趋升,下道阻力为1.6218美元

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
0400GMT
* 日圆交叉盘主导亚洲市场交易,此前日本自民党党魁安倍晋三在周日选举大获全胜
* 5,10及20日均线趋升
* 10月高位1.6218为初步阻力
* 慢性随机指标呈现超买,为多头埋下一项疑虑
* 需收在20日均线1.6055下方,才会结束这股趋势 (完)
(编译 龚芳; 审校)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。