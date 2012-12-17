路透基点: 亚洲化学25亿台币贷款案将有10家银行签约参贷--RLPC

路透香港12月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说,台湾上市企业亚洲化学的五年期25亿台币(8,600万美元)融资案,将在12月20日与10家银行签约.

贷款文件保管行土地银行、担保品控管行兆丰国际商银分别承贷3亿台币,共享牵头行兼簿记行头衔.原始牵头行兼贷款管理行为第一银行,承贷6亿台币.

共同主办行为元大商业银行,承贷2.5亿台币.

彰化商银、华南商银、合作金库银行为经理行,分别承贷2亿台币.另外三家经理行为台湾银行、日盛国际商业银行、上海商银,分别各承贷1.5亿台币.

一如先前的报导,此案贷款利率与借款方负债比例和税前净利润率联动,起始水准为90天期次级市场商业本票利率加码80个基点.借款方目前负债比例为117%,税前净利润率约为4%.此案税前利率下限定于1.8%.牵头行获最高费用20基点.