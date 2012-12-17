路透基点: 亚洲化学25亿台币贷款案将有10家银行签约参贷--RLPC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港12月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说,台湾上市企业亚洲化学的五年期25亿台币(8,600万美元)融资案,将在12月20日与10家银行签约.
贷款文件保管行土地银行、担保品控管行兆丰国际商银分别承贷3亿台币,共享牵头行兼簿记行头衔.原始牵头行兼贷款管理行为第一银行,承贷6亿台币.
共同主办行为元大商业银行,承贷2.5亿台币.
彰化商银、华南商银、合作金库银行为经理行,分别承贷2亿台币.另外三家经理行为台湾银行、日盛国际商业银行、上海商银,分别各承贷1.5亿台币.
一如先前的报导,此案贷款利率与借款方负债比例和税前净利润率联动,起始水准为90天期次级市场商业本票利率加码80个基点.借款方目前负债比例为117%,税前净利润率约为4%.此案税前利率下限定于1.8%.牵头行获最高费用20基点.
亚洲化学曾于2010年6月签署一笔15亿台币额度,贷款分为两部分.利率为次级市场商业本票利率加码85个基点.(完) (编译 李婷仪; 审校 隋芬)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。