中国债市: 利率互换短端稍跌但整体未脱稳势,经济会议未给新的政策预期

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海12月17日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一短端稍跌,但整体未发生大的变化.因资金市场回购利率依旧在低位徘徊,中央经济工作会议亦未给出新的政策预期.
中国2012年中央经济工作会议周日在北京闭幕.会议提出,明年要继续把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加强和改善宏观调控,促进经济持续健康发展.
北京一银行交易员称,昨日闭幕的中央经济会议为明年定下的政策基调,仍是积极财政政策和稳健货币政策,未有新的指引.因此IRS仅一年左右短端小降2-3个基点(bp),长期限品种基本持稳.
短端下行"我觉得还是fixing(七天回购利率)一直比较低闹的的吧,现在每天就跟3%附近晃悠."该交易员表示.
银行间市场周一质押式回购利率 主要品种变化甚微,流动性延续上周宽松局面.跨年资金需求渐旺盛.鉴于本周仍可能进行28天期逆回购操作,此前节节攀升的21天回购利率恢复稳定.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周一 3.3100/3.4220 3.2763/3.3700 3.4800/3.5775 3.6100/3.7100 3.5760/3.9140
周五 3.3140/3.4520 3.2950/3.3900 3.4600/3.5488 3.5900/3.6875 3.5560/3.9100
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变动 -0.0040/-0.0300 -0.0187/-0.0200 +0.0200/+0.0287 +0.0200/+0.0225 +0.0200/+0.0040
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年11月人民币IRS成交的名义本金总额为4,442.04亿元,较10月的2,534.87亿元增逾七成.(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。