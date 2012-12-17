中国债市: 利率互换短端稍跌但整体未脱稳势,经济会议未给新的政策预期

路透上海12月17日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一短端稍跌,但整体未发生大的变化.因资金市场回购利率依旧在低位徘徊,中央经济工作会议亦未给出新的政策预期.

中国2012年中央经济工作会议周日在北京闭幕.会议提出,明年要继续把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加强和改善宏观调控,促进经济持续健康发展.

北京一银行交易员称,昨日闭幕的中央经济会议为明年定下的政策基调,仍是积极财政政策和稳健货币政策,未有新的指引.因此IRS仅一年左右短端小降2-3个基点(bp),长期限品种基本持稳.

短端下行"我觉得还是fixing(七天回购利率)一直比较低闹的的吧,现在每天就跟3%附近晃悠."该交易员表示.

银行间市场周一质押式回购利率 主要品种变化甚微,流动性延续上周宽松局面.跨年资金需求渐旺盛.鉴于本周仍可能进行28天期逆回购操作,此前节节攀升的21天回购利率恢复稳定.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.3100/3.4220 3.2763/3.3700 3.4800/3.5775 3.6100/3.7100 3.5760/3.9140

周五 3.3140/3.4520 3.2950/3.3900 3.4600/3.5488 3.5900/3.6875 3.5560/3.9100

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变动 -0.0040/-0.0300 -0.0187/-0.0200 +0.0200/+0.0287 +0.0200/+0.0225 +0.0200/+0.0040

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.