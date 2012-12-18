《中国债券市场每日交易备忘》--12月18日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 一、新债招标: 中国国家开发银行 至多60亿元人民币一年期增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.42% 国开行至多60亿元三年期增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.98% 国开行至多70亿元五年期增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值4.18% 国开行至多60亿元七年期增发债9:30-11:10招标,收益率预测均值4.34% 国开行至多50亿元10年期增发债9:30-11:10招标,收益率预测均值4.47% 农业银行 至多500亿元10/15年固息次级债簿记建档(主体评级AAA),中金公司等主承 泉州银行10亿元三年期小微企业贷款金融债簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 日照银行至多6亿元10年期固息次级债簿记建档(主体评级AA-),南京银行主承 复星医药 5亿元六个月期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),北京银行和浙商银行主承 天津滨海新区建建设投资集团25亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),光大银行主承 安徽省交通投资集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),国开行和招商银行主承 会理县财通铁钛公司1.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 南京医药 2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承 中国城市建设控股集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),广发银行和浙商银行主承 安徽交通集团6亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),国开行主承 ============================================================================ 二、新债上市: 中铁二十一局集团5亿元一年期短融 上海云峰集团4亿元一年期短融 中广有线信息网络3亿元一年期短融 盛运股份 2亿元一年期短融041260091,票面利率5.80% 河南交通投资集团10亿元五年期中票1282544,票面利率6.35% 青海国资29亿元10年期中票1282543,票面利率5.90% 中国城市建设集团10亿元五年期中票1282542,票面利率5.55% =========================================================================== 三、缴款: 辽宁药都18亿元七年期固息债1280460,票面利率7.35% 新余城投15亿元七年期固息债1280463,票面利率7.08% 湖州城建投资集团7亿元七年期固息债1280467,票面利率6.70% 南京长江第三大桥公司4亿元九个月期短融 江苏国泰国际集团4亿元一年期短融 杭州萧山国资5亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息: 诚通控股集团5亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债078084付息,票面利率6.05% 财政部260亿元五年期固息国债080026付息,票面利率1.77% 国开行300亿元七年期固息债080225付息,票面利率3.28% 财政部282.7亿元10年期固息国债090012付息,票面利率3.09% 九江城投12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980177付息,票面利率7.10% 镇江新区开发总公司14亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980178付息,票面利率6.50% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证券报引述消息人士透露,决策层已确定2013年物价调控目标,即居民消费价格指数居(CPI)涨幅 控制在3.5%左右. --美国财政部最新数据显示,截止10月末,中国持有的美国国债余额为11,615亿美元,较9月环比增持79亿 美元;当月中国减持了以"两房"为主的美国机构债,金额13.94亿美元. --中国全国社保基金理事会理事长戴相龙表示,应加大国有资产划拨力度,扩大全国社会保障储备基金,应 对 人口老龄化高峰养老金收支缺口. 国家统计局12/18公布11月70个大中城市住宅销售价格月度报告 12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月为0.5%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 李宏薇; 审校 康熙泽)