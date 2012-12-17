路透调查:中国2013年全国住宅均价料涨7%,政策持稳房产税有望扩围

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 2013年中国住宅均价预计上涨7%--调查
* 近期房地产销售回暖之势将延续至明年
* 明年调控政策不放松,房产税有望扩围
路透北京12月17日 - 路透调查显示,2013和2014年中国住宅均价料将上升,而近期出现的楼市销售回暖将延续至明年;政策上则将基本维持现状,限购限贷不会放松,房产税试点城市扩大明年年内仍有可能.
在15家接受路透调查的中外机构中,全部受访者认为2013年全国住宅均价上涨,其中半数预计均价涨幅超过7%,最低的涨幅预估为2%;对于2014年的房价,受访者分歧较大,除两家预计持平外,其他均认为会上涨,最大涨幅预估为11%.
调查中值显示,明后年全国住宅均价分别约上涨7%和5%.受访分析师认为,宏观经济企稳,货币环境相对宽松,自住性需求支持,在这些因素下,近期房地产销售回暖将持续到明年,房价亦会上涨;同时,由于限购等调控政策不会放松,涨幅不会过大.
"政策环境--包括房地产调控和货币政策等,没有发生变化,购房者仍有入市意愿,市场量价仍会保持向上的惯性."中国指数研究院何田表示.
今年上半年,始于2010年的房地产调控取得较明显的成效,各地房价同比下滑,开发商投资亦急剧萎缩,但随着年中为"稳增长"而放松货币政策,加之房企"以价换量"销售充实现金,房地产市场下半年开始逐步回暖,从统计局公布的房地产指标看,多数已触底回升.房地产成交在近两月持续上升.
"销售回暖至少会持续到明年二季度."莫尼塔房地产分析师罗雨指出,他认为中国城镇房地产市场在中低端仍处于供不应求的状态,在信贷环境依然向首套倾斜并支持中低端需求增长的背景下,看好明年楼市销售.
多位分析师提及未来房价上行将面临政策风险."政策目标仍然是维持市场稳定增长,如果量价大涨,必然引来政策收紧."中原集团研究中心总监刘渊称.
中国国家统计局公布的10月70个大中城市新建住宅销售价格环比微升,房价上涨城市个数亦有所增加,显示后期上行压力仍然存在.而中国指数研究院最新数据显示,11月百城新建住宅均价连续第六个月环比上涨,且涨幅较上月略有扩大.十大城市均价同比连续11个月下跌后开始上涨,环比涨幅超出百城平均水平0.13个百分点.
谈及目前中国房价水平与经济基本面以及发展前景的匹配程度时,14家接受调查的分析机构中,除一家认为在合适水平之下,其余介乎合适水平与极度高估之间.与前一期调查的结果类似.
**政策稳定,房产税有望扩围**
在调控政策方面,受访人士均认为将保持平稳,限购政策2013年不会取消.
"持续三年的楼市调控本身已说明,目前市场存在不合理因素,无法用市场完全解决.比如土地财政、收入分配、社会保障、金融体系等,这些因素在短期内难以根本改变,因此决定了房地产调控将在未来仍会继续存在."中原地产的刘渊表示.
中信证券房地产分析师付瑜认为,一线城市限购不会取消,二三线如果限购政策有变动,也应该是有替代政策,如流转环节的交易税类似香港.
周末召开的中央经济工作会议指出,明年将继续坚持房地产市场调控政策不动摇,积极稳妥推进城镇化,着力提高城镇化质量.
对于近期讨论再度升温的房产税试点扩大问题,除两家外其他受访机构均认为2013年会成形,但对于房产税扩围的城市,存在较大分歧:一些受访者认为会在一线城市,或者市场发育较好的城市(通常为省会城市);另一些则认为二三线城市,或者中小城市有试点可能.
目前中国仅上海和重庆两市开征房产税,税率介于0.4-1.2%,上海税率只针对新增购房,而重庆则包括了存量及增量的高档商品房.
在15家接受调查的分析机构中,多数认为明年年内不会降低首套房的首付款比例,有一家认为可能在四季度降低,另有一家表示不确定.(完)
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欲浏览上期路透调查结果,请点选 (发稿 宿泱韫/邵晓忆; 审校 杨淑祯)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。