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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 14:09 BJT

汇市简讯: 空头弃守目标令英镑兑澳元上行

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    * 最近几周令英镑兑澳元跌破1.528澳元的尝试均告失败
    * 此处是从11月15日至12月3日涨势的61.8%费波纳奇回档位
    * 空头无力坚守,导致出现空头回补与新建多仓
    * 英镑拟上探1.54,或甚至前次高位1.5455
    * 相关图表(link.reuters.com/dyg44t)  
    (完)

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